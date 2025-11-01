En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensora del Pueblo alerta por crisis en el Cauca: "Una situación extremadamente crítica"

Defensora del Pueblo alerta por crisis en el Cauca: "Una situación extremadamente crítica"

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advierte que el Cauca sigue siendo el epicentro del reclutamiento infantil y pide unir esfuerzos para implementar el Pacto Cauca sin pausas.

Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la compleja situación que vive el departamento del Cauca, una región que, pese a su diversidad cultural y riqueza natural, sigue siendo escenario de graves violaciones a los derechos humanos.

Vea también:

  1. Reclutamiento de menores de edad.jpg
    Reclutamiento de menores de edad.
    AFP
    Nación

    Defensoría: Cauca concentra el 25 % del reclutamiento infantil en Colombia

En entrevista en El Radar, Marín presentó el informe “Cauca, voces que resisten 2024-2025”, un documento de 124 páginas que analiza las causas profundas de la violencia y propone acciones estructurales para enfrentarla.

“El Cauca es una de las zonas más críticas del país”, afirmó Marín. “Allí confluyen todos los actores armados: disidencias de las Farc, ELN, Segunda Marquetalia y grupos de criminalidad organizada, que se disputan las economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal”. Según la defensora, la ubicación geográfica del departamento, con acceso al Pacífico y cercanía a la frontera con Ecuador, lo convierte en un territorio estratégico para el tráfico ilegal.

El informe también destaca que la concentración de la tierra es uno de los principales detonantes de la violencia. “El índice Gini de concentración de la tierra en el Cauca es uno de los más altos del país. La desigualdad estructural hace que las economías ilícitas se vean como una oportunidad frente a la falta de desarrollo integral”, explicó Marín.

A esta problemática se suma la diversidad cultural del territorio, donde confluyen pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Aunque la defensora considera que esta pluralidad “es una riqueza y no una causa directa de violencia”, reconoce que la falta de resolución en los conflictos por la tierra “ha permitido que los grupos armados se aprovechen del vacío estatal”.

Uno de los datos más alarmantes del informe es el reclutamiento forzado de menores. “El Cauca sigue siendo el departamento con mayor incidencia de reclutamiento infantil en Colombia. Cerca del 40% de las víctimas son niñas, principalmente indígenas y afrodescendientes”, advirtió Marín. Aunque el porcentaje nacional del Cauca ha disminuido levemente, esto se debe —aclara— a que la situación ha empeorado en otros departamentos.

En cuanto a las soluciones, la Defensoría propone fortalecer los entornos protectores de la niñez, mejorar el transporte escolar rural y garantizar la seguridad en las instituciones educativas, que en algunas zonas son usadas por los grupos armados para captar menores. Además, el informe plantea medidas en materia de desminado, restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.

Publicidad

Marín subrayó la importancia de implementar de manera efectiva el recién adoptado “Pacto Cauca”, un acuerdo que articula recursos del Estado, la cooperación internacional y el sector privado. “El Cauca necesita la unión de todos los sectores. No podemos permitir que el cambio de gobierno implique un reinicio de las estrategias. Este pacto es una oportunidad para atacar de fondo las causas de la violencia”, concluyó la defensora.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cauca

Defensoría del Pueblo

Desplazamiento forzado

Publicidad

Publicidad

Publicidad