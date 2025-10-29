En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría: Cauca concentra el 25 % del reclutamiento infantil en Colombia

Defensoría: Cauca concentra el 25 % del reclutamiento infantil en Colombia

El informe “Cauca: voces que resisten 2024–2025”, presentado por la Defensoría del Pueblo, revela que el 25 % de los casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia se concentra en el Cauca.

Reclutamiento de menores de edad.jpg
Reclutamiento de menores de edad.
AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La Defensoría del Pueblo advirtió que el Cauca continúa siendo uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado, el narcotráfico y las economías ilegales. Según el informe “Cauca: voces que resisten 2024–2025”, en los primeros nueve meses de este año se registraron 31 casos de reclutamiento forzado de menores, lo que equivale a una cuarta parte de todos los casos del país.

Los municipios focalizados por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 26 alertas activas, son Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.

Vea también

  1. Cayó hombre que secuestró escoltas y robó camioneta de la UNP en el Cauca
    Cayó hombre que secuestró escoltas y robó camioneta de la UNP en el Cauca
    Foto: suministrada
    Nación

    Cayó hombre que secuestró escoltas y robó camioneta de la UNP en el Cauca

El documento también alerta sobre la persistencia de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, confinamientos y ataques a la misión médica. Solo en 2024 se registraron 827 homicidios y 16 desplazamientos masivos, mientras que, en lo corrido de 2025, ya van 14 desplazamientos y más de 2.800 familias confinadas.

Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió “redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar”, e instó a fortalecer la justicia, la salud, la educación y la infraestructura básica para garantizar una paz real en los territorios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Defensoría del Pueblo

Cauca

Reclutamiento de menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad