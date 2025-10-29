Cayó hombre que secuestró escoltas y robó camioneta de la UNP en el Cauca

Un operativo conjunto entre el Ejército y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía permitió la captura de un hombre involucrado en el secuestro de dos escoltas y el robo de una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, en hechos ocurridos en el departamento del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la carretera que conecta Popayán con Cali, donde uniformados interceptaron una camioneta que se desplazaba de manera sospechosa. Al revisar el vehículo, descubrieron que el conductor mantenía retenidas a dos personas contra su voluntad, quienes fueron identificadas como escoltas de la empresa 1A LTDA, contratista de la UNP.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los escoltas habrían sido secuestrados y despojados de una camioneta Toyota Hilux asignada al esquema de seguridad del líder campesino Camilo López, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMAC).

Durante la inspección, las autoridades también confirmaron que la camioneta Honda CRV en la que se movilizaba el capturado tenía reporte de robo, y que en su interior fueron halladas dos pistolas Córdoba calibre 9 mm, 36 cartuchos, un chaleco balístico y documentos personales pertenecientes a los escoltas secuestrados.



La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, destacó que el resultado es producto de la coordinación efectiva entre la Policía y las Fuerzas Militares, asegurando que este tipo de operativos continuarán en todas las vías del país para impedir que estructuras criminales utilicen las carreteras con fines delictivos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.