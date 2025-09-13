Autoridades revelan relación entre alias 'El Sastre' y alias 'Primo Gay' de las disidencias

La reciente captura de alias ‘El Sastre’ en el nororiente de Medellín, quien sería el enlace logístico de las disidencias de las Farc en la capital antioqueña, reveló nuevos detalles sobre la forma de operar de este grupo armado con importante injerencia en el Norte y Nordeste del departamento.

Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, con 10 años de trayectoria en las disidencias, ‘El Sastre’, capturado en el barrio San Pablo, tenía una comunicación directa con cabecillas del frente y considerados objetivos de alto valor para la Fuerza Pública, como alias ‘Chejo’ y alias ‘Primo Gay’, por quienes las autoridades ofrecen recompensas de 200 millones de pesos.

Su labor estaba enfocada en la consecución no sólo de elementos logísticos y de intendencia para las labores de los ilegales. Armas y explosivos hacían parte de sus gestiones, que incluso llegó a entregar personalmente en el Norte de Antioquia, como ocurrió en junio pasado en el municipio de Briceño.

"Logramos establecer que estaba generando vínculos con otros grupos de criminales para la consecución de armas, para la consecución de munición, incluso para la consecución de elementos para la fabricación de explosivos, como es el caso que tuvimos en Loreto", detalló Castaño.

De igual manera, destacó el general Fabio Leonardo Caro, comandante de la Séptima División del Ejército, que los radios encontrados en el lugar de la captura a alias ‘El Sastre’ coinciden con otros utilizados en varios atentados perpetrados en las últimas semanas por el mismo grupo armado en el departamento.

"Los radios que se decomisaron en el allanamiento, en la casa de ese terrorista de sastre, son los mismos radios que han utilizado para los medios y métodos de activación a lo largo de las seis acciones terroristas que han hecho a la infraestructura estratégica. Esos radios son los mismos que nosotros hemos detectado en la destrucción de los artefactos explosivos", detalló el general Caro.

Según las autoridades, en medio de sus labores ‘El Sastre’ venía construyendo vínculos con otros grupos criminales de Medellín e, inclusive, se encargaba de la movilidad de miembros del frente cuando visitaban la ciudad, especialmente para atenciones médicas clandestinas.

Vale la pena mencionar que esta captura es la primera adelantada por las autoridades tras el atentado contra una torre de energía de EPM en el barrio Loreto, por lo que aún se busca determinar qué rol tuvo el hombre en estos hechos.