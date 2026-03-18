Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2025

La Lotería del Valle llevó a cabo el sorteo número 4840 en la noche del miércoles 17 de marzo de 2026, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, consolidándose como una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales del país.



Premio mayor – $9.000 millones

El premio mayor de $9.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. El afortunado poseedor de este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo 4840 de la Lotería del Valle.



Premios secos del sorteo 4840

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías:

Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete frente a la publicación oficial del sorteo para confirmar cualquier acierto.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?

Los premios pueden reclamarse en puntos autorizados de venta o directamente con el lotero que vendió el billete ganador.

Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe presentarse en las oficinas principales ubicadas en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se realiza el proceso oficial de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.

Proceso de validación del premio

Para reclamar un premio, se deben cumplir los siguientes pasos:



Verificar el número y la serie en el listado oficial.

Firmar el billete incluyendo número de cédula y huella.

Entregar copia del billete, documento de identidad y certificación bancaria.

Permitir la revisión de seguridades y tira de control del billete.

En premios superiores a $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.



Una vez validada la información, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.



¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m., utilizando baloteras electroneumáticas que garantizan transparencia y seguridad.

El sorteo se transmite en vivo a través del canal regional Telepacífico, permitiendo a los jugadores seguir los resultados en tiempo real.