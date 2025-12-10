En vivo
A juicio disciplinario la jueza del Caquetá que subió vídeos bailando en su TikTok

La Comisión de Disciplina Judicial de Caquetá formuló pliego de cargos contra la jueza Marianela Cabrera Mosquera tras la publicación de unos vídeos en su cuenta de la red social TikTok donde se le ve bailando.

Foto: redes sociales
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

