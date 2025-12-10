A juicio disciplinario la jueza del Caquetá que subió vídeos bailando en su TikTok

Hace unos meses, el nombre de la jueza Marianela Cabrera Mosquera sonó con fuerza tras una polémica investigación disciplinaria en su contra por una serie de vídeos que subió a su cuenta personal de la red social TikTok donde se le ve bailando. En ese sentido, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá resolvió formular pliego de cargos contra la jueza, lo que en la práctica significa un llamado a juicio disciplinario por presuntas acciones sugestivas y provocativas.

En el fallo de 59 páginas se relata cómo supuestamente la funcionaria habría vulnerado el decoro y la moralidad exigidos a la función judicial, al ‘exhibirse’ en redes sociales resaltando su condición de jueza y difundiendo contenido considerado inapropiado.

Jueza Marianela Foto: Captura de pantalla

“En algunos videos e imágenes se ilustra con frases sobre el cargo de juez, que ratifican su carácter de funcionaria judicial; también se tiene que en un número considerable de imágenes y videos, la funcionaria aparece mostrando partes de su cuerpo no cubiertas por sus ropas como la región pectoral, o estando vestida, se muestra asumiendo posiciones que destacan esa y otras partes de su cuerpo, como los glúteos, que entonces se constituyen en imágenes ‘provocativas’, que por su condición de funcionaria judicial traspasan las prerrogativas de la condición de género, a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial”, se lee en el fallo.

Durante la investigación fueron practicadas múltiples pruebas testimoniales y documentales, en las que varios funcionarios judiciales destacaron el desempeño laboral de la jueza y señalaron que no presenciaron la grabación de videos en audiencias ni interrupciones en el servicio de justicia.



Con este llamado a juicio disciplinario contra la jueza del Caquetá, inicia un proceso donde ella podrá defenderse y controvertir las pruebas en su contra.