Acopi advierte lío con el salario mínimo: "Negociación es con el Gobierno, no con centrales obreras"

Los primeros días de negociación del salario mínimo llegaron con un giro inesperado para las pequeñas y medianas empresas. La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, contó en Mañanas Blu que el gremio quedó sorprendido al ver que las centrales obreras pasaron de una propuesta del 10% a una del 16%, una cifra que considera desconectada de la realidad económica del país.

Ospina recordó que el 99,7% del tejido empresarial está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, y que el 90% son microempresas de uno a diez empleados. Para ellas, un aumento tan alto se convierte en un costo que muchas veces no pueden sostener sin afectar el empleo formal. Su preocupación central es que el país avance hacia incrementos sostenibles que no rompan el equilibrio entre trabajadores y empleadores.



Propuesta del 16%: impacto en el empleo y salto a la informalidad

La dirigente empresarial expuso una fotografía preocupante del mercado laboral. Según cifras del DANE mencionadas en la entrevista, 11,3 millones de personas ganan menos del salario mínimo, un aumento de 1,2 millones frente a octubre de 2024. A la vez, los trabajadores que sí reciben el mínimo pasaron de 3,7 millones a 2,4 millones en un año.

Para Ospina, estos datos muestran que incrementos desbordados no se traducen en mejores ingresos para la población, sino que empujan a más colombianos a la informalidad o a salarios inferiores al mínimo. Por eso insiste en que subir el salario muy por encima de la inflación solo agrava el problema.

Además, explicó que mayores costos laborales se trasladan a los precios y terminan golpeando la canasta familiar, afectando justamente a quienes se busca proteger.



“Sentimos que estamos negociando con el Gobierno”, aseguró Ospina

Otro punto sensible fue la percepción sobre el papel del Gobierno. Ante la pregunta de si el Ejecutivo está tomando partido por las centrales obreras, Ospina respondió: “La verdad sí”. Aunque aclaró que esperarán la cifra oficial que el Ministerio de Trabajo presentará en la mesa, afirmó que la actitud del Gobierno les da a entender que la negociación no es realmente entre sindicatos y empresarios. "¿Ustedes creen que aquí están negociando es con el gobierno y no realmente con las centrales obreras? Eh, eso es lo que nos dan a entender con las actitudes, con las acciones", agregó.

Acopi insiste en que su propuesta será responsable y coherente con la productividad y la inflación actuales, evitando decisiones que disparen los costos y afecten tanto a empresas como a trabajadores.



¿Será posible un acuerdo pronto?

La brecha entre las propuestas —del 7,21% en algunos gremios frente al 16% de las centrales— hace que la concertación sea compleja. Ospina espera que en la próxima sesión el Gobierno “destape sus cartas” y permita acercar posiciones. Si no hay acuerdo antes del 16 de diciembre, el aumento se fijará por decreto.