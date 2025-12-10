En vivo
Caribe  / Atentado en un casino en Soledad, Atlántico, deja dos muertos y un herido

Atentado en un casino en Soledad, Atlántico, deja dos muertos y un herido

Autoridades buscan identificar a los responsables con videos de cámaras seguridad localizadas en el sector.

