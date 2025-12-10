Atentado en un casino en Soledad, Atlántico, deja dos muertos y un herido

Un ataque sicarial registrado en la noche de este domingo dejó dos hombres muertos y uno más gravemente herido en el barrio Zarabanda de Soledad. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la noche dentro de un casino conocido como La Bendición.

El atentado fue perpetrado por dos delincuentes que llegaron en dos motos y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban jugando en una de las máquinas. En el sitio murieron Arcadio Manuel Acosta Gutiérrez, de 36 años, y Wisman Rafael Mejía Vargas, de 38.

En el mismo ataque resultó herido Jesús Alberto Montenegro Charys, de 28 años.

Si bien las dos víctimas mortales de acuerdo con el reporte de la Policía tienen anotaciones judiciales por el delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, la Policía no descarta como posible móvil una retaliación por el cobro de extorsiones dado que horas antes de que los hombres armados ingresaran al negocio disparando, el administrador del casino había entregado 50 mil pesos a una mujer que llegó a realizar el cobro de las llamadas ‘vacunas’.



Este hecho se presentó en un sector identificado como área de influencia del Grupo Delincuencial Organizado “Los Costeños”, cuyo mando sería ejercido por alias 'Alexis el 10'.