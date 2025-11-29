Imponen en Soledad, Atlántico, primer comparendo por uso de pólvora: aquí los detalles

Ni el decreto emitido por la alcaldesa Soledad, Alcira Sandoval, ni las amenazas de denunciar penalmente a los desobedientes fueron suficientes para evitar el primer comparendo por el prohibido uso, venta y almacenamiento de pólvora en este municipio.

Reportaron las autoridades que el caso fue atendido tras un conato de incendio ocurrido en el conjunto residencial Parques del Trébol, y del que no hubo heridos pero sí daños materiales.

“El incidente se presentó en horas de la noche de este jueves 27 de noviembre, cuando los habitantes alertaron sobre humo y fuego provenientes de un apartamento en la torre 34. Tras las verificaciones iniciales por parte de la administración y la comunidad, se confirmó que la emergencia fue causada por el almacenamiento indebido de pólvora dentro de la vivienda, situación que ponía en alto riesgo la vida e integridad de los residentes”, informó la Alcaldía de Soledad.

“Gracias a la rápida reacción de los habitantes y del personal de consejería, el fuego fue controlado con los extintores disponibles. Cuando el Cuerpo de Bomberos de Soledad arribó al lugar, las llamas ya habían sido sofocadas. De manera simultánea, la Policía del cuadrante hizo presencia y aplicó el comparendo correspondiente al residente responsable por incumplir las disposiciones del decreto antipólvora”, agregaron.



La administradora del lugar, Luz Dary Borja, dice que la Policía tiene una investigación en curso y que la Alcaldía brindó una asesoría a los implicados sobre los peligros del manejo inadecuado de pólvora.

“Recibí la llamada informándome de una conflagración en uno de los apartamentos. Al llegar, evidenciamos un incendio dentro del inmueble y utilizamos los extintores para bajarle intensidad. Los bomberos y la Policía también llegaron, pero la comunidad actuó de manera muy rápida. Al ingresar, encontramos pólvora almacenada. Justamente desde ayer estábamos iniciando el proceso de informar a los propietarios sobre el decreto, pero este hecho nos tomó por sorpresa. Ahora continuaremos fortaleciendo la comunicación a todos los residentes para cumplir la norma implementada por la alcaldesa Alcira Sandoval. Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Policía y Bomberos”, puntualizó.

Desde las autoridades informaron que seguirán vigilando los barrios para velar por el cumplimiento del decreto anti-pólvora.

El municipio recuerda que Soledad es territorio de paz y oportunidades, y que la convivencia segura depende del compromiso de todos sus habitantes.