Siete presos se fugaron de un CAI policial en Soledad, Atlántico: tres fueron recapturados

Siete presos se fugaron de un CAI policial en Soledad, Atlántico: tres fueron recapturados

Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego, fueron los primeros en ser recapturados.

CAI Policia.png
Momentos en los que familiares de los reclusos que no escaparon llegaron hasta el CAI en el barrio Hipódromo, en Soledad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

