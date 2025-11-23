Siete presos se fugaron de un CAI policial en Soledad, Atlántico: tres fueron recapturados

Fueron siete reclusos los que en las últimas horas lograron fugarse del CAI policial ubicado en el barrio Hipódromo del municipio de Soledad, Atlántico, y en el que, según los reportes de las autoridades, aprovecharon que su custodio salió a sacar la basura en la madrugada de este domingo para escaparse por un hueco realizado en el techo del lugar.

La alarma fue puesta por el mismo uniformado que, al volver, notó los escombros que dejaron estas personas, por lo que la noticia luego también alertó a los familiares del resto de los presos, quienes hicieron protesta a las afueras del CAI para saber cómo estaban sus allegados.

“Algo sorprendente, estamos aquí los familiares. Me acaba de dar la información un señor agente de Policía que los presos que quedaron son responsables, son cómplices de los que se volaron. Ahora son ellos los que tienen que cuidar y no los policías. Imagino que también recibirán sueldos”, se puede escuchar entre gritos en un video difundido por las redes sociales.

“Allá están los que se quedaron. No sabemos si desayunaron o no desayunaron. Ahora están tapando la puerta para no dejar ver a los presos. Vean cómo lo hacen, manipulando a los detenidos”, agrega la persona que graba.



Blu Radio conoció que se activó un plan candado en el área metropolitana que permitió recapturar en el municipio de Malambo a Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Luego, se dio con el paradero de José Luis Barrios Álvarez, detenido desde el año anterior por extorsión. No obstante, aún quedan cuatro presuntos integrantes de las bandas Los Costeños y Los Pepes, a los que se les sigue la pista detenidamente.

Estos son Osneider Enrique Daza Bolívar, recluido por homicidio; y Omar Sebastián Fábregas Ferrer, Antony José Paredes Cordero y Luis Franyer Mendoza Reyes, los tres por porte ilegal de armas de fuego.

Finalmente, se estableció que son 32 las personas recluidas en este CAI y los hechos son similares a los ocurridos a finales del año anterior en el Centro de Detención Transitoria de Las Estrellas, donde tuvo que activarse una búsqueda por dos fugados.