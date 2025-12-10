Turista de 28 años murió al caer a abismo cuando intentaba tomarse una foto en la selva

Una jornada turística terminó en tragedia en la selva central del Perú, luego de que una joven visitante perdiera la vida al caer a un abismo mientras intentaba tomarse una fotografía en un reconocido mirador del distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa.

Las autoridades identificaron a la víctima como Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años, natural de Lima, quien se encontraba de visita en la zona junto a un grupo de amigos. El accidente ocurrió este lunes alrededor de las 11:30 de la mañana, en el sector conocido como Balcón de Trama, un punto turístico famoso por sus amplias vistas panorámicas de la selva.

De acuerdo con el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, la joven resbaló mientras intentaba capturar una fotografía y cayó a un profundo abismo, lo que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Tras el reporte de la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de atención. Al lugar fueron alertados el Centro de Salud San Camilo y la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría Rural de Pozuzo, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.



Se conoció que la víctima hacía parte de un tour organizado por la agencia Imperio Travel Tours, cuyo itinerario incluía recorridos por varios de los principales atractivos del distrito, entre ellos el Balcón de Trama, ubicado en el caserío del mismo nombre, a cerca de 50 minutos del casco urbano.

