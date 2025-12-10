Video: enorme roca por poco aplasta a varias personas en Dabeiba, Antioquia

Un impactante momento de tensión se vivió en el municipio de Dabeiba, Antioquia, luego de que una enorme roca se desprendiera de una montaña y estuviera a punto de caer sobre varias personas que se encontraban en el lugar. La escena, que quedó registrada en cámaras de seguridad, se ha vuelto viral en redes sociales por la magnitud del riesgo que enfrentaron los involucrados.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado lunes festivo 8 de diciembre, cuando, tras un deslizamiento de tierra, una gigantesca piedra rodó a gran velocidad por una pendiente. En el video se observa cómo dos hombres reaccionan en cuestión de segundos para ponerse a salvo. Uno de ellos se encontraba sobre una motocicleta y, al notar el movimiento del terreno, decidió abandonarla y huir corriendo junto a otra persona.

Aunque ambos lograron salvarse, la motocicleta quedó completamente destruida al ser impactada de lleno por la roca. Segundos después, varios habitantes del sector se acercaron al lugar para dimensionar lo ocurrido y verificar que no hubiera personas heridas.

Las imágenes fueron compartidas en la red social X por la cuenta @ColombiaOscura y rápidamente se hicieron virales, superando las 880.000 reproducciones y alcanzando cerca de 1.000 ‘me gusta’. El hecho ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes destacaron tanto la rapidez de reacción de las personas como el insólito destino de la motocicleta.



#IMPACTANTE 🚨 Dos personas por poco son aplastadas por una enorme roca debido a un deslizamiento de tierra registrado en la mañana de este lunes festivo 8DIC. El hecho se registró en Dabeiba, Antioquia, y quedó registrado por una cám/seguridad ubicada en una vivienda del sector. pic.twitter.com/hTKoC2qdyM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 9, 2025

Entre los comentarios más llamativos se leen mensajes como: “La reacción fue lenta, pero alcanzaron a salvarse”, “La moto terminó frenando la piedra y evitando una tragedia mayor”, y “Esa motocicleta terminó salvando más vidas de las que imaginamos”.