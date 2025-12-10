Estudio revela los destinos a los que más viajaron los colombianos en 2025

La movilidad en Colombia ha sido tema de conversación constante en los últimos años. Cada vez más personas optan por carros y motos —propios o por aplicación— antes que usar el transporte público. Esa preferencia ha impulsado el crecimiento de plataformas como Uber, DiDi y taxi por aplicación, y ahora un reciente estudio muestra hacia dónde se están desplazando con mayor frecuencia los colombianos.

De acuerdo con el análisis realizado por Uber, los destinos más repetidos en 2025 dentro de sus servicios Uber Moto y Uber Taxi confirman que el uso de aplicaciones sigue en aumento. También evidencian cómo los hábitos de movilidad han cambiado si se comparan con los de años anteriores.



Destinos más buscados en Uber Colombia 2025

Según explicó la gerente general de Uber en el país, los trayectos solicitados por medio de plataformas digitales ya hacen parte de la rutina de millones de personas. La seguridad, la facilidad para pedir un vehículo y la disponibilidad inmediata han llevado a que en ciudades grandes e intermedias estos servicios sean parte del día a día. Por eso, los destinos más solicitados muestran crecimientos de doble dígito, especialmente hacia aeropuertos, universidades y puntos turísticos.



Aeropuertos: los puntos más frecuentados del año

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que los aeropuertos se consolidaron como los destinos preferidos por los usuarios de Uber Taxi. En 2025, El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Medellín y Simón Bolívar en Santa Marta fueron los terminales aéreos que lideraron los trayectos nacionales dentro de esta categoría.

La tendencia reafirma que Uber Taxi se ha convertido en una alternativa confiable tanto para viajes planeados como para quienes buscan mayor tranquilidad al tomar un taxi. Según el informe, dos de cada tres usuarios aseguran sentirse más seguros solicitándolo por la app que tomándolo directamente en la calle.

Durante temporadas de alta demanda —como vacaciones y puentes festivos— esta preferencia fue incluso más evidente, y Uber Taxi terminó siendo el servicio más usado para entrar o salir de los aeropuertos del país.



Viajeros en aeropuerto. Foto: AFP.

Uber Moto: universidades y turismo en primer lugar

En el caso de Uber Moto, el comportamiento fue distinto. En 2025, los destinos más frecuentes fueron universidades, especialmente en ciudades donde el flujo de estudiantes es alto, lo que reafirma la importancia de este segmento dentro del servicio.

Cartagena también destacó en la movilidad nacional. Además de los centros educativos, la India Catalina se ubicó entre los destinos más solicitados del país en Uber Moto. La Ciudad Amurallada fue el punto turístico más visitado por medio de la aplicación durante todo el año.



¿Por qué los usuarios siguen prefiriendo estas plataformas?

El estudio concluye que la seguridad continúa siendo el factor determinante. Entre pasajeros, la herramienta para compartir el trayecto fue la más utilizada, mientras que entre arrendadores predominó la grabación de video. De hecho, siete de cada diez usuarios resaltaron que perciben mejores estándares de seguridad en Uber frente a otras aplicaciones.

Publicidad

La movilidad por plataforma, más que una tendencia, ya es parte de las dinámicas diarias en las principales ciudades del país y sigue cambiando la forma en que los colombianos se desplazan.