EEUU exigiría historial de redes sociales para ingresar al país: ¿cómo funciona la medida?

EEUU exigiría historial de redes sociales para ingresar al país: ¿cómo funciona la medida?

Estados Unidos proyecta incorporar el historial de redes sociales como parte del ingreso de ciertos visitantes. Estas son las personas alcanzadas por la medida y así funcionaría el nuevo requisito.

Foto: generada con Image Fx
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

