EEUU exigiría historial de redes sociales para ingresar al país: ¿cómo funciona la medida?

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte "obligatoria" en las solicitudes del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.

También tendrían que presentar otros "campos de datos de alto valor", incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.

¿Qué turistas deberán mostrar sus historiales de redes sociales para entrar a EEUU?

La administración Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración.

La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles, 10 de diciembre, en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que estén exentos de visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso en el ESTA, que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales. Además, el aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días salvo que sea impugnado en la justicia.