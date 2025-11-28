En vivo
Estados Unidos frenó la entrega de visas a ciudadanos de Afganistán tras tiroteo en Washington

La medida se suma a una ola de restricciones contra los afganos tras el ataque, en el que el presunto responsable es un ciudadano de Afganistán de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, quien llegó al país en 2021.

Visa Estados Unidos
Para entrar a Estados Unidos, se necesitan cierto tipo de visas dependiendo de la nacionalidad
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

