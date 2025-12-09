Estas serían la sedes para los amistosos de la Selección en marzo de cara al Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) avanza en la organización del itinerario de la selección nacional de cara al campeonato mundial que inicia en seis meses. Ramón Jesurún, presidente de la FCF, confirmó que el cronograma de preparación está muy adelantado, revelando las ciudades candidatas para los cruciales partidos amistosos de marzo.

El primer encuentro de la doble fecha, que forma parte de la preparación escalonada para la Copa del Mundo, se jugaría frente a Croacia en Orlando. El segundo partido de fogueo se llevaría a cabo contra Francia en Washington. Jesurún indicó que esta información está "preestablecida" y próxima a definirse en las próximas horas o días, una vez se concluyan los detalles con los organizadores.



Búsqueda de la base de concentración en México

Tras el sorteo del Mundial, el equipo técnico y logístico de la Federación viajó inmediatamente a México para iniciar la búsqueda del sitio de concentración. El personal se encuentra visitando cinco o seis opciones de campos de entrenamiento y eventuales sitios de alojamiento, todo preseleccionado por la FIFA.

Jesurún manifestó que la base ideal para el equipo sería en México, principalmente porque los dos primeros partidos del Mundial se disputarán en territorio mexicano. Aunque la determinación final recae en el cuerpo técnico liderado por el profesor Lorenzo, la opción de establecerse en México tiene una "gran opción". La intención es sentar una base en el país sede del mundial por lo menos para los tres primeros partidos.



Desafío de la altura

La preocupación principal en la planificación radica en la sede del primer partido, que será en la altura de Ciudad de México (cerca de 2,200 metros). Jesurún reconoció que arrancar en la altura es "un poquito atípico" para una Copa del Mundo, pero enfatizó que ya es un hecho y la prioridad es una buena preparación.

La preparación clave debe realizarse en el sitio del mundial. Antes de viajar, los jugadores se reunirán en Colombia para una corta estancia (unos cinco o seis días), y luego se buscará el sitio de entrenamiento escogido por el cuerpo técnico para la fase final.



Partido de fogueo final

La selección también contempla un partido de fogueo que serviría, extraoficialmente, como "despedida" de la afición colombiana, programado para finales de mayo. La sede para este encuentro no está definida, aunque hay ofrecimientos de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. La FCF será "muy cauta" para no generar expectativas, ya que la definición dependerá de las necesidades del técnico y la información requerida. Este encuentro se manejaría con la "seriedad del caso" al ser uno de los últimos dos partidos antes del inicio de la Copa.



Respecto a los precios de las boletas para la fase inicial del Mundial, Jesurún hizo un llamado a la cautela, pues no hay precios oficiales establecidos. Desmintió las especulaciones de boletas a $3,000, señalando que el grueso de las entradas aún no ha sido puesto en venta.

