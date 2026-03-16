Resultados Baloto y Revancha, sorteo del lunes 19 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo 2.631 de Baloto y Revancha, realizado el lunes, 16 de marzo de 2026, dejaron nuevamente los premios mayores acumulados, aumentando las expectativas para el próximo sorteo programado para el miércoles, 18 de marzo.

De acuerdo con los resultados oficiales del juego Baloto, los números ganadores fueron 24 - 11 - 05 - 35 - 15, con la Superbalota 03. En esta ocasión, no hubo ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado sigue creciendo y alcanzó los $26.800 millones para el siguiente sorteo.



Resultados de Revancha

En el juego adicional Revancha, los números ganadores del mismo sorteo fueron 21 - 19 - 12- 18 - 42, con la Superbalota 08.



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el sábado, 14 de marzo de 2026, con acumulados de $26.800 millones en Baloto y $17.900 millones en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.