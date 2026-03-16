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Blu Radio  / Economía  / Menos inversión, más incertidumbre: Amcham por caída del 38% en la inversión de EE.UU en Colombia

Menos inversión, más incertidumbre: Amcham por caída del 38% en la inversión de EE.UU en Colombia

Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista, con el 29,4 % del total, la magnitud del descenso evidencia una pérdida de confianza que preocupa profundamente a empresarios.

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