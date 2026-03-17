Fuerte temblor de magnitud 5.8 sacudió Cuba en la noche de este lunes

En horas de la noche de este 16 de marzo, un fuerte sismo de magnitud de 5.8 sacudió la zona de Maisí, Cuba, de profundidad superficial, de acuerdo con autoridades sísmicas.

"Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-03-16, 23:28 hora local. Magnitud 5.8, Profundidad superficial, Maisí, Cuba #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo", indicó el Servicio Geológico Colombia (SGC).

Afortunadamente, hasta el momento, no se reporta algún daño o herido por este hecho. Sin embargo, autoridades locales piden a los ciudadanos reportar cualquier emergencia tras este hecho.

También el temblor alcanzó una zona de Haití y República Dominicana sin mayor información o daño por este hecho.



Blu Radio. Sismo //Foto: referencia

Cuba tuvo un apagón horas antes

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

Siete horas después de que se registrara la nueva caída del SEN -a las 13:41 hora local (17:41 GMT)- y ya entrada la noche, la inmensa mayoría del país sigue sin suministro eléctrico y, en la mayor parte de los casos, sin telefonía fija y móvil e internet.

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El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que continúa el proceso "paso a paso" de recuperación del servicio con la creación de microsistemas para generar energía en pequeñas áreas que se van interconectando.

Guerra dijo que se investigan las causas de esta nueva desconexión total y se están "analizando todos los parámetros del Sistema" para identificar lo que provocó este apagón general en la isla.

"Hasta el momento todos los parámetros están bien", añadió y recordó que "no se reportaron afectaciones en las unidades generadoras que estaban en servicio en el momento del apagón".

Cuba. Foto: AFP.