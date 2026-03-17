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Blu Radio  / Mundo  / Fuerte temblor de magnitud 5.8 sacudió Cuba en la noche de este lunes

Fuerte temblor de magnitud 5.8 sacudió Cuba en la noche de este lunes

También el temblor alcanzó una zona de Haití y República Dominicana sin mayor información o daño por este hecho.

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