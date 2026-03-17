En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Industria manufacturera arrancó 2026 en resultados negativos, según la ANDI

Industria manufacturera arrancó 2026 en resultados negativos, según la ANDI

Desde la perspectiva de la demanda, algunos sectores mostraron retrocesos: la fabricación de automotores, el curtido y recurtido de cuero, y las industrias de metales no ferrosos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad