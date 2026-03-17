Industria manufacturera arrancó 2026 en resultados negativos, según la ANDI

La industria manufacturera en Colombia inició este 2026 con resultados negativos, según los datos más recientes de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial de la ANDI.

En enero la producción industrial registró una caída del 0,5 %, mientras que las ventas descendieron en un 0,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto contrasta con lo observado en enero de 2025, cuando tanto la producción como las ventas mostraban crecimientos positivos.

En cuanto a los segmentos, de las 39 actividades industriales analizadas, 22 reportaron variaciones negativas tanto en producción como en ventas, siendo los sectores más afectados las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos, la elaboración de cacao, chocolate y confitería, y la fabricación de productos de caucho.

Desde la perspectiva de la demanda, algunos sectores mostraron retrocesos: la fabricación de automotores, el curtido y recurtido de cuero, y las industrias de metales no ferrosos. No obstante, el informe también identifica algunos resultados positivos en áreas como la fabricación de equipo de transporte, la elaboración de aceites y grasas, y las actividades relacionadas con la refinación de petróleo y combustibles.



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Ante esto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, expresó su preocupación pues la industria completa tres meses consecutivos con caídas en ventas y dos meses con disminuciones en la producción, lo que indicaría una interrupción en la tendencia de recuperación que se venía observando en meses anteriores.

“Por una parte el incremento importantísimo en costos laborales que provienen no solamente de la reforma laboral sino lo que sucedió con los salarios, que a su vez han generado una restricción en la demanda derivada de la inflación que efectivamente está en niveles mucho más altos de los que deberían estar hasta ahora”, explicó Mac Master como una de las razones de estas caídas.

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Para el líder gremial, estas cifras también están relacionadas con prácticas desleales de comercio por parte de países que traen productos a Colombia en condición de dumping contra lo cual el Gobierno no ha tomado medidas pese a que se han solicitado desde hace un año.

“El contrabando ha venido creciendo y afectando profundamente. El sector vivienda no ha pasado por sus mejores momentos y la vivienda jala cerca de 32 subsectores industriales y esto es muy importante. Y luego tenemos la pelea con Ecuador que ha debido ser una pelea diplomática y se convirtió en una pelea de aranceles que termina poniendo en peligro cerca de 1.800 millones de dólares de exportaciones”, agregó el presidente de la Andi.