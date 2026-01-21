En vivo
Andi y Asocapitales expresan su preocupación por arancel del 30 % de Ecuador a Colombia

Andi y Asocapitales expresan su preocupación por arancel del 30 % de Ecuador a Colombia

Desde la Andi solicitan al Gobierno ecuatoriano reconsiderar la medida arancelaria, mientras que desde Asocapitales hacen un llamado al Gobierno para avanzar en una solución diplomática.

