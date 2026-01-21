Andi y Asocapitales expresan su preocupación por arancel del 30 % de Ecuador a Colombia

Los gremios económicos están expresando su preocupación a propósito de la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a las importaciones que provengan desde Colombia. La Andi y Asocapitales se pronunciaron no solo solicitando una reconsideración de la medida, sino que además le hacen un llamado al Gobierno Nacional para buscar una solución.

Desde la Andi, consideran que esta medida afecta negativamente el comercio bilateral, la inversión y el desarrollo económico regional. También resaltan que en 2024 Colombia tuvo una balanza comercial superlativa con Ecuador por 1.440 millones de dólares, y recuerdan que, al ser Colombia y Ecuador países miembros de la Comunidad Andina, se pueden comerciar productos entre países con 0 % de aranceles.

Bruce Mac Master Foto: AFP

El mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia. Este tipo de medidas terminan afectando al consumidor y al sector productivo Aseguró Bruce Mac Master, director de la Andi.

Desde Asocapitales, además de expresar su preocupación, le enviaron un mensaje al Gobierno Nacional a utilizar una solución diplomática y técnica ante esta medida para evitar escaladas comerciales y para restablecer condiciones equitativas de acceso al mercado ecuatoriano.



Además, también resaltan que dentro de los sectores más afectados está el sector energético, medicamentos envasados y vehículos de transporte. Asimismo, expone que las ciudades más afectadas por estas medidas serían Pasto, Popayán y Cali, fundamentalmente por su cercanía con la frontera ecuatoriana.

