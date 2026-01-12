En vivo
Blu Radio
Sebastián Martinelli
Nueva tarifa de TransMilenio de 3.550 pesos que comenzará a operar en Bogotá desde el próximo miércoles 14 de enero.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Bogotá
MinTransporte cuestiona aumento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio
El ministerio aseguró que el alza del salario mínimo no justifica un incremento del 10,9 % en la tarifa de TransMilenio.
