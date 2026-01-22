Arancel del 30 % de Ecuador pondría en riesgo exportaciones plásticas colombianas

El presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, advirtió que la posible imposición de un arancel del 30 % por parte de Ecuador a productos colombianos tendría un impacto “supremamente alto” sobre la industria del plástico, al punto de sacar del mercado a buena parte de los productos del sector.

Según explicó Mitchell, las cadenas productivas del plástico exportan actualmente al mercado ecuatoriano cerca de 150 millones de dólares, lo que representa alrededor del 9 % del total de las exportaciones que se hacen a otras partes del mundo. De ese monto, 50 millones de dólares corresponden a materias primas plásticas y cerca de 100 millones de dólares a productos plásticos terminados.

Mitchell detalló que, en el caso de los materiales plásticos, Ecuador representa alrededor del 5 % del total exportado, mientras que en productos plásticos la participación asciende a cerca del 12 %, convirtiéndose en el segundo mercado más importante después de Estados Unidos.

Por esta razón, Acoplásticos estima que la pérdida total para el sector podría afectar la ganancia de 150 millones de dólares, dado que el plástico es un sector completamente transable y altamente dependiente del comercio exterior.



El presidente de Acoplásticos advirtió que el impacto no solo sería comercial, sino también empresarial y laboral. Señaló que existen compañías colombianas para las cuales más del 50 % de sus exportaciones tienen como destino Ecuador, lo que las coloca en un escenario de alto riesgo, junto con sus trabajadores.

El presidente del gremio hizo un llamado a enfrentar las dificultades, en este caso en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, sin que se afecte la relación comercial entre ambos países, propiciando una mayor cooperación con el mercado ecuatoriano.