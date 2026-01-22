En vivo
Arancel del 30 % de Ecuador pondría en riesgo exportaciones plásticas colombianas

Arancel del 30 % de Ecuador pondría en riesgo exportaciones plásticas colombianas

Según Acoplasticos, Ecuador es uno de los principales destinos de exportación de productos de plástico, y que un arancel del 30% haría muy difícil competir en ese mercado.

