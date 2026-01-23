Esta es la lista de productos ecuatorianos que tendrían arancel del 30 % en Colombia

El Gobierno colombiano anunció por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aplicación de un arancel ad valorem del 30 % a un grupo de productos provenientes de Ecuador, como parte de una medida transitoria para restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio comercial entre ambos países.

La medida cobija 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a los productos originarios de Ecuador, cuyas importaciones se concentran principalmente en los sectores pesquero y agrícola, seguidos por bienes químicos, plásticos y manufacturas de metal. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, el volumen importado de estos productos alcanzó 683.825,8 toneladas, según cifras oficiales.

Dentro de la lista de productos específicos incluidos en la medida, figuran arroz, frijoles, plátano, azúcar, aceite de palma, aceites de pescado, cacao en polvo, así como insumos químicos, plásticos, envases, neumáticos, papel, tubos metálicos y herramientas industriales, entre otros bienes.

Adicionalmente, el Gobierno evalúa incorporar otras disposiciones como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, especialmente arroz, y limitaciones a la importación de insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de sustancias ilícitas, medidas que deberán contar con sustento técnico y legal.



Finalmente, el Ejecutivo reiteró que estas acciones no buscan escalar las tensiones comerciales con Ecuador y que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales con el objetivo de restablecer reglas claras y previsibles para el comercio bilateral.



Aquí la lista completa de productos con aranceles