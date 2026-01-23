En vivo
Blu Radio  / Economía  / Esta es la lista de productos ecuatorianos que tendrían arancel del 30 % en Colombia

Esta es la lista de productos ecuatorianos que tendrían arancel del 30 % en Colombia

Dentro de las categorías que entrarían a tener dicho arancel del 30 % resaltan alimentos, aceites y grasas, químicos y agroquímicos, neumáticos, plásticos y metalmecánicos y calzado impermeable.

