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Blu Radio  / Deportes  / Al menos 1 muerto y 47 heridos deja concentración de hinchas en reunión de barras en Lima

Al menos 1 muerto y 47 heridos deja concentración de hinchas en reunión de barras en Lima

El ministro de Salud anunció que el saldo de la emergencia es, hasta el momento, una persona fallecida y 47 heridos que están ingresados en diferentes hospitales.

Al menos 1 muerto y 47 heridos deja concentración de hinchas en reunión de barras en Lima
Al menos 1 muerto y 47 heridos deja concentración de hinchas en reunión de barras en Lima
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de abr, 2026

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