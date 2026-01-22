"Mala copia de Trump": exvicepresidenta de Ecuador a Noboa por aranceles a Colombia

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a los productos importados desde Colombia sigue generando reacciones a ambos lados de la frontera. Una de las más contundentes vino de la exvicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, quien calificó en Recap Blu la medida como una “agresión económica” y una “mala copia” de las políticas arancelarias impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

"Me voy a referir a nuestro presidente de la República y es una mala copia, una pésima copia, porque ya vimos lo que sucedió. Estas acciones en el mundo trajo hostilidad al mundo entero, no trajo paz. Se supone que el comercio es paz. Así lo había dicho Thomas Jefferson en su momento y en uno de sus discursos más famosos que tuvo Thomas Jefferson. Sin embargo, las consecuencias ya están a la vista. Por lo tanto, ¿por qué copiamos esas malas acciones? Una mala copia, sin duda alguna", expresó Abad.

La exvicepresidenta también cuestionó con dureza el anuncio hecho por el Gobierno ecuatoriano, al considerar que se trata de una decisión autoritaria, improvisada y perjudicial no solo para Colombia, sino para el propio Ecuador.

"Totalmente fuera de lógica, porque es una decisión totalmente inacertada hablando económicamente para Ecuador. Es claro que salimos perjudicados y ampliamente. Ecuador está entrando a una guerra comercial que no necesita", aseveró.



La exvicepresidenta desestimó los argumentos del Gobierno ecuatoriano, que justificó la medida en la seguridad fronteriza, la balanza comercial y la seguridad energética. Según Abad, no existe un plan integral que respalde esas afirmaciones.

“No hay un plan real con Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía ni control financiero. Lo que va a generar esta decisión es más contrabando, más informalidad y, sobre todo, más violencia en la frontera”, advirtió.

Dependencia económica y golpe al sector productivo

Abad recordó que Ecuador mantiene una balanza comercial deficitaria frente a Colombia, con un déficit cercano a los 852 millones de dólares, y subrayó la alta dependencia de insumos colombianos para la industria ecuatoriana.

“Casi el 47 % de los productos que Ecuador importa desde Colombia son materias primas esenciales para sectores como farmacéutica, cosméticos, manufactura, plásticos, repuestos y energía eléctrica. Castigar a Colombia es castigar al sector productivo ecuatoriano”, detalló.

Por eso, la exvicepresidenta espera que esta "guerra comercial" cese y se retorne a la normalidad las relaciones entre ambos países.