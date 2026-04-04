Autoridades recuperan en Bogotá carros de alta gama avaluados en $1.000 millones

Cuatro vehículos de alta gama que habían sido robados de un taller en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, fueron recuperados por la Policía en diferentes puntos de Bogotá, luego de un operativo que se activó tras conocerse el hurto.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, cuando varias personas ingresaron al establecimiento y se llevaron dos carros y dos camionetas, aprovechando la soledad del lugar.

Tras la denuncia, de inmediato iniciaron labores para dar con su paradero, por lo que la Policía desplegó planes de control en distintos sectores de la ciudad y con puestos de verificación. Estas acciones permitieron ubicar los vehículos en los barrios Molinos, Palermo y Claret, donde algunos estaban estacionados en parqueaderos y otros fueron encontrados en vía pública. Automóviles que están avaluados en cerca de 1.000 millones de pesos.

Finalmente, se logró recuperar en total de los automotores, evitando que fueran trasladados fuera de la ciudad o desmantelados. Una vez verificada su procedencia, los vehículos fueron devueltos a sus propietarios.



Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables del robo y establecer si se trata de una estructura dedicada al hurto de vehículos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.