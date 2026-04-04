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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Autoridades recuperan en Bogotá carros de alta gama avaluados en $1.000 millones

Autoridades recuperan en Bogotá carros de alta gama avaluados en $1.000 millones

Tras el robo de cuatro vehículos de alta gama en el barrio Siete de Agosto, la Policía desplegó operativos en distintos puntos de Bogotá que permitieron ubicar los vehículos en los barrios Molinos, Palermo y Claret.

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