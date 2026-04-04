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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Conductor de carrotanque que dejó 5 muertos en peaje Casablanca se lanzó del vehículo

Conductor de carrotanque que dejó 5 muertos en peaje Casablanca se lanzó del vehículo

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó nuevos detalles clave sobre el accidente, mientras avanzan investigaciones para esclarecer causas y responsabilidades.

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