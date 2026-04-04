Conductor de carrotanque que dejó 5 muertos en peaje Casablanca se lanzó del vehículo

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó nuevos detalles sobre el grave accidente ocurrido en el peaje Casablanca, vía Ubaté - Zipaquirá que dejó cinco personas fallecidas, en medio del inicio de la Semana Santa.

Según explicó en entrevista en Noticias de la Mañana, el conductor del vehículo involucrado se habría lanzado del automotor momentos antes del impacto.

De acuerdo con el mandatario departamental, las primeras informaciones indican que el vehículo presentó fallas mecánicas varios kilómetros antes del lugar de la tragedia. “Habrá que determinar desde qué punto exacto perdió los frenos, pero ya se han conocido videos e información de que dos kilómetros antes, kilómetro y medio antes, él ya venía con dificultades con el control del vehículo”, señaló Rey.

Habla testigo del accidente en el peaje de Casablanca, vía Zipaquirá–Ubaté: "Incinerados"

El gobernador también reveló que, en ese trayecto previo al peaje, el conductor habría impactado otros vehículos en la vía. “Había estrellado algunos vehículos lateralmente y también algunas motocicletas que estaban en el recorrido”, afirmó, al tiempo que confirmó que ya circulaban reportes ciudadanos alertando sobre una tractomula sin control.



Uno de los elementos más impactantes del caso tiene que ver con la decisión del conductor en los segundos previos al choque. “Al momento en que colisiona con el peaje y con los vehículos, pues él se lanza del vehículo”, aseguró el gobernador. El hombre sobrevivió con heridas menores, fue atendido en un centro médico y posteriormente dado de alta.



Este es el video del momento exacto del accidente:

Sin embargo, Rey fue enfático en que todos estos hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes. “Claramente viene todo el proceso de investigación… un juez deberá revisar efectivamente qué fue lo que ocurrió y evaluar muy seguramente si tenía otras alternativas al momento de haberse lanzado del vehículo”, explicó.

En ese sentido, anunció que junto con el Ministerio de Transporte se realizará una auditoría de seguridad vial en el corredor donde ocurrió el accidente, actualmente a cargo del Invías. Esta inspección buscará determinar posibles fallas no solo del vehículo, sino también factores relacionados con la infraestructura, el entorno y el comportamiento humano.

Publicidad

“Cuando ocurre un accidente no se debe entender como solamente la falla de un asunto específico, sino una multifalla”, precisó el gobernador, quien insistió en la necesidad de revisar aspectos como señalización, condiciones de la vía y antecedentes de accidentalidad en el sector.

El mandatario también hizo un llamado a los conductores en medio del alto flujo vehicular de Semana Santa, reiterando la importancia de la revisión técnico-mecánica y la reducción de la velocidad para prevenir tragedias.

Mientras avanzan las investigaciones lideradas por la Fiscalía y la Policía de Carreteras, las autoridades esperan esclarecer con precisión qué ocurrió en los momentos previos al accidente que hoy enluta a varias familias en el país.