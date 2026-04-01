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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Mujer habría asesinado a su pareja en Planeta Rica, Córdoba; se entregó a las autoridades

Mujer habría asesinado a su pareja en Planeta Rica, Córdoba; se entregó a las autoridades

A la Fiscalía en Montería se entregó Kimberly González, señalada de acabar con la vida de Alejandro León cuando departían en un establecimiento comercial.

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