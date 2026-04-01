Mujer habría asesinado a su pareja en Planeta Rica, Córdoba; se entregó a las autoridades

De la celebración a la tragedia. Así terminó la historia de la pareja de origen venezolano conformada entre Kimberly González, de 23 años, y Alejandro León Guevara, de 30, a quien la mujer presuntamente asesinó el pasado lunes 30 de marzo en la madrugada con un arma cortopunzante. El hecho se presentó en un establecimiento comercial del municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba.

Precisamente la mujer se presentó en las instalaciones de la Fiscalía este miércoles para responder por el homicidio del hombre que conmocionó al municipio cordobés.

Según testigos, la pareja departía junto a familiares y amigos en el establecimiento comercial, pero pasadas las 4 de la mañana se presentó un fuerte altercado entre ambos que terminó con la muerte del hombre, que recibió una herida mortal con un arma cortopunzante por parte de Kimberly González.

Personas que acompañaban a la pareja llevaron a Alejandro León Guevara al Hospital San Nicolás de Planeta Rica donde llegó sin signos vitales.



Mediante un comunicado la Gobernación de Córdoba rechazó el hecho y reiteró que “la violencia en el entorno familiar y de pareja, sin distinción de género, es inaceptable”.

Así mismo, desde la Gobernación hicieron un llamado a la corresponsabilidad social, ya que solo a través del respeto, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos se puede proteger la vida y la convivencia en los territorios.