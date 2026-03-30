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Blu Radio  / Nación  / Gobierno Petro entrega 3.600 hectáreas a campesinos damnificados en Córdoba
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Gobierno Petro entrega 3.600 hectáreas a campesinos damnificados en Córdoba

Más de 1.000 familias campesinas que lo perdieron todo en las recientes inundaciones ahora son dueñas de sus tierras entregadas por el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Petro sanciona Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y entrega tierras a campesinos en Córdoba
Petro sanciona Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y entrega tierras a campesinos en Córdoba
Agencia Nacional de Tierras
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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