Gobierno Petro entrega 3.600 hectáreas a campesinos damnificados en Córdoba

En el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha venido desarrollando varias acciones institucionales orientadas a enfrentar los efectos de la emergencia climática y garantizar el acceso a la tierra de las comunidades afectadas por las recientes inundaciones.

En Cereté, el pasado 27 de marzo, ante miles de campesinos y pescadores del departamento, el presidente Petro, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, entregaron 3.600 hectáreas a más de 1.000 familias campesinas impactadas por la emergencia climática. Parte de estos predios eran administrados por la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, y anteriormente pertenecieron a narcotraficantes y jefes paramilitares.

“Aquí estamos resistiendo y por eso nos encontramos hoy muy felices: porque llegó el Gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estábamos en la Ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo”, afirmó el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de Cereté, Rafael Espitia.

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Agencia Nacional de Tierras

En municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté se han distribuido 714 hectáreas correspondientes a 11 predios recuperados. Las tierras productivas han sido asignadas a diversas asociaciones campesinas, víctimas del conflicto, que lo perdieron todo en las recientes inundaciones, fortaleciendo procesos organizativos en el territorio.



En Cereté, el director Juan Felipe Harman recuperó dos bienes rurales, de 105 y 83 ha que corresponden a 188 hectáreas colindantes con la Ciénaga de Corralito. Estos predios, que anteriormente estaban bajo la administración de la ANT y figuraban en la denominada Lista Clinton, tras comprobarse su relación con la red criminal de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fueron entregados a asociaciones de familias campesinas y pesqueras —Asopissico, Asoparcer y Asoparcico—, quienes perdieron sus cultivos debido a las recientes inundaciones.

“Y esa época, en la que las autoridades terminaban amangualándose para quitarle la tierra al campesino, cambió. Eso no pasa en este Gobierno y así lo queremos resaltar. Hoy hemos dispuesto de una cruzada que tiene como decisión política recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba, recuperar los bienes baldíos de la nación, para entregárselos a sus campesinas y campesinos”, acentuó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

En Planeta Rica, la ANT aprehendió cinco predios: tres de ellos, de 31, 55 y 26 ha, fueron entregados a la Asociación de Productores Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello; mientras que los dos restantes, de 26 y 35 ha, pasaron a la Asociación de Productores Manos Campesinas.

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“Quiero darle las gracias a este gobierno por pensar en el campesinado que ha vivido todo este tiempo trabajando con las dificultades en este tipo de humedales y que no tenemos la dignificación para laborar y trabajar por nuestras comunidades. El presidente Petro ha pensado en las mujeres, las víctimas, en toda la población”, expresó Sherly Miranda, beneficiaria de entrega de tierras.

A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.

Posteriormente, se llevaron a cabo Ruedas de Negocios en Ciénaga de Oro y Lorica, en la que terratenientes y propietarios de fincas postularon sus predios a la Reforma Agraria ante la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.



Recuperaciones de ciénagas en Córdoba

Por otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.

“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.

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Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.

Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria

Además, el presidente Gustavo Petro sancionó Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.

La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.

“Tenemos el orgullo de presentar la Ley que este Gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelven la dignidad al campesinado, y que no sea la violencia la que dirima los conflictos. Fue la apuesta esencial del Acuerdo de Paz y, delante de ustedes, podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia: buscar la paz”, manifestó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.

El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.

Finalmente, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró: “Este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.

A estas acciones se suman espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.

Finalmente, se llevaron a cabo ruedas de negocios en Ciénaga de Oro y Lorica para avanzar en la adquisición de más de 1.000 hectáreas adicionales. Estas iniciativas reflejan un enfoque integral que combina la redistribución de tierras, la recuperación ambiental y el fortalecimiento institucional en las zonas rurales de Córdoba.



Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria

Además, el pasado 27 de marzo, en un evento presidido por el presidente Gustavo Petro, acompañado de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo y del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, se anunció la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria concluyendo un paso histórico para el campo colombiano a través de la firma de este decreto que modifica la Ley 270 de 1996.

La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural da paso a la creación de jueces y tribunales especializados que se encargarán exclusivamente de resolver disputas relacionadas con tierras. La iniciativa busca acercar la justicia a las zonas rurales, evitando que los campesinos deban trasladarse a grandes ciudades para adelantar sus procesos. De esta manera, el Gobierno Petro busca que las decisiones no solo sean rápidas, sino también justas y respetuosas de la diversidad étnica y de género.

La normativa también establece que los funcionarios judiciales deberán contar con formación en derecho agrario y ambiental, con el propósito de garantizar decisiones ajustadas a las particularidades sociales, culturales y territoriales. Además, se incorpora la figura de facilitadores agrarios, quienes brindarán orientación gratuita a los ciudadanos para hacer más comprensibles los trámites. La atención se concentrará especialmente en regiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en áreas con alta desigualdad en la tenencia de la tierra.

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El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.



Anuncios sobre las inundaciones en Córdoba

Por otra parte, la Agencia Nacional de Tierras adelanta acciones para mitigar los efectos de las inundaciones en Córdoba. En el marco de la estrategia Misión Córdoba, se han intervenido jarillones irregulares que impedían el flujo natural del agua en humedales y ciénagas. En el humedal Berlín, en Montería, se realizaron labores de remoción de diques que agravaban las inundaciones en sectores urbanos.

“Estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho de este humedal para asegurar la interconexión hidráulica de todo este sistema hídrico y recuperar una reserva de baldíos de la nación que beneficie a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”, afirmó el director Harman, quien confirmó que próximamente será intervenida la Ciénaga Grande del Bajo Sinú con el mismo propósito, restablecer su conectividad hídrica.

Estas intervenciones, apoyadas por maquinaria del Ejército Nacional y coordinadas con la Policía Nacional y con la autoridad ambiental regional, buscan restablecer la conectividad hidráulica y recuperar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, sin afectar a las comunidades cercanas.