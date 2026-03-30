Declaran dos días de luto en Córdoba por muerte de ocho militares en accidente aéreo

“Como un símbolo de luto regional y honra al sacrificio” de los ocho militares cordobeses fallecidos en el siniestro aéreo del Putumayo, la Gobernación de Córdoba decretó oficialmente dos días de duelo departamental para este 30 y 31 de marzo.

La declaratoria fue anunciada en medio de los homenajes que este lunes se empezaron a llevar a cabo en Córdoba, los cuales incluyeron una solemne Eucaristía celebrada en la Catedral San Jerónimo de Montería, donde estuvieron familiares de las víctimas, altos mandos de la Fuerza Pública y el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, acompañado de su gabinete y equipos de la administración departamental, quienes se unieron en oración por su descanso eterno.

"Es hacerle un homenaje póstumo a estos jóvenes que hoy despedimos con mucho dolor en nuestro departamento, porque en todas las subregiones de Córdoba hoy despedimos a un jovencito de nuestra querida Fuerza Pública", expresó el gobernador Zuleta durante la ceremonia.

"No hay gesto que conduela el dolor de un padre o una madre a despedir su hijo", reconoció el mandatario.



Los honores fueron para los militares Arley Camilo Tordecilla Wuarnes, de Montería; los hermanos Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias Pérez, de Puerto Libertador; Cristian Camilo Baza Tordecilla, de Tierralta; Luis Eduardo González Hernández, de San Bernardo del Viento; Jesús Eduardo Hernández Hernández, de Cereté; Camilo Andrés Argel Villadiego y Ederxander Morales Torres, de Montelíbano.

Durante el homenaje, el gobernador aprovechó para pedirle a la ciudadanía respeto por la Fuerza Pública: “Quiéranla, hónrenla, acompáñenlos, abrácenlos, porque hay dos valores fundamentales que la ciudadanía hoy exige, los predica y no lo aplica: la lealtad y la gratitud”, dijo.