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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Declaran dos días de luto en Córdoba por muerte de ocho militares en accidente aéreo

Declaran dos días de luto en Córdoba por muerte de ocho militares en accidente aéreo

Este lunes, una semana después de la tragedia en el Putumayo, estas víctimas cordobesas finalmente pudieron ser despedidas en su tierra, con actos religiosos y conmemorativos.

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