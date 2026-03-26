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Blu Radio  / Judicial  / Inundaciones en Córdoba: Irene Vélez, bajo lupa de la Procuraduría por desborde de Urrá

Inundaciones en Córdoba: Irene Vélez, bajo lupa de la Procuraduría por desborde de Urrá

La Procuraduría abrió investigación contra Irene Vélez y otros funcionarios por presuntas fallas en el manejo de la represa Urrá que habrían agravado las inundaciones en Córdoba en 2026.

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