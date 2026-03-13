En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tras la orden de Petro, diseñan plan para demoler terraplenes y evitar más inundaciones en Córdoba

Tras la orden de Petro, diseñan plan para demoler terraplenes y evitar más inundaciones en Córdoba

El Ejército y la ANT acordaron la hoja de ruta que permitirá la destrucción de estas estructuras, las cuales fueron elaboradas de manera arbitraria por particulares para proteger predios privados..

Publicidad

Publicidad

Publicidad