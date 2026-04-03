Autoridades refuerzan vigilancia en vías nacionales ante el Plan Retorno de Semana Santa

En el marco de la Semana Mayor, el teniente coronel Edwin Ricardo Argüello Neisa, director encargado de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó un balance detallado sobre el comportamiento de los viajeros en los principales corredores viales del país.

Según el alto oficial, la movilidad nacional ya alcanza casi los 8 millones de vehículos desplazándose por el territorio.

Para la jornada actual, se estima que el flujo nacional sea de unos 800,000 vehículos, mientras que específicamente desde la capital, Bogotá, se proyecta la salida de 105,000 automotores.

El coronel destacó que, aunque hoy se considera uno de los días con la movilidad más baja de la semana, se registra un incremento del 1% en el volumen vehicular comparado con el mismo periodo del año anterior.



Siniestralidad vial: cifras a la baja y puntos crítico

A pesar del alto flujo de viajeros, las autoridades reportan una tendencia positiva en materia de seguridad vial. Según las estadísticas de la Policía Nacional, se ha registrado una disminución del 1% en siniestros viales y, lo más significativo, una reducción del 4% en el número de personas lesionadas en comparación con el año pasado.



En los reténes de la Policía de Tránsito se verifican diferentes datos de los carros. Foto: TransitoBta

No obstante, la jornada no ha estado exenta de incidentes. Se han reportado emergencias puntuales como un accidente que involucró a un camión de combustible en la vía Bogotá-Girardot, así como situaciones trágicas en el departamento de Cundinamarca y el peaje de Casablanca

Ante esto, el coronel Argüello enfatizó que hay más de 200 áreas de prevención instaladas en todo el país para atender a los usuarios y promover la revisión tecnomecánica preventiva.



Riesgos por clima y estado de las vías

Uno de los desafíos principales para los conductores durante este fin de semana son las condiciones climáticas. El coronel advirtió que los fenómenos de lluvia y posibles deslizamientos representan un riesgo latente, especialmente en zonas de cordillera de departamentos como Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

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"Todo lo que sea cordillera... puede generar un riesgo", señaló el oficial, recordando que eventos recientes, como un derrumbe en la vía Medellín-Bogotá el pasado martes, han requerido intervenciones rápidas para habilitar el paso.

Se recomienda a los ciudadanos consultar las redes sociales de la Policía de Tránsito y de concesiones como Coviandina para estar informados en tiempo real sobre cierres o pasos a un solo carril.



Plan Retorno

La Dirección de Tránsito y Transporte ya se prepara para el gran flujo de regreso masivo. Aunque el sábado habrá movimiento, el domingo se perfila como el día crítico para el ingreso de vehículos a las grandes capitales

El coronel Argüello hizo un llamado a la moderación y recordó que la campaña institucional "No más excusas en la vía" busca que los colombianos asuman una conducta responsable para entregar un reporte final positivo el próximo lunes.

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Escuche aquí la entrevista: