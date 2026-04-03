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Blu Radio  / Nación  / Autoridades refuerzan vigilancia en vías nacionales ante el Plan Retorno de Semana Santa

Autoridades refuerzan vigilancia en vías nacionales ante el Plan Retorno de Semana Santa

Según el alto oficial, la movilidad nacional ya alcanza casi los 8 millones de vehículos desplazándose por el territorio.

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