Vehículo arrolla a multitud en desfile del Año Nuevo Lao en Luisiana y deja 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron heridas este sábado luego de que un vehículo arrollara a asistentes de un desfile por el Año Nuevo Lao en una zona rural de Luisiana, Estados Unidos, informaron autoridades locales. El hecho ocurrió durante el evento anual que se celebra entre las localidades de Broussard y New Iberia.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varias personas tendidas sobre la vía mientras equipos de emergencia atendían la situación. En los videos también se observa a bomberos auxiliando a una persona que quedó atrapada debajo del automóvil, el cual terminó en una zanja a un costado de la ruta del desfile.

Varias de las víctimas presentan heridas de gravedad. El conductor del vehículo fue detenido por las autoridades mientras se adelantan las investigaciones.

Dos de los heridos fueron trasladados por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones.



Los organizadores del Festival del Año Nuevo Lao de Luisiana lamentaron lo ocurrido y expresaron su solidaridad con las víctimas. “Estamos a la espera de más información por parte de las autoridades. Oramos por los afectados y sus familias”, indicaron en un comunicado, citado por la agencia AP.

Añadieron que, si las condiciones de seguridad lo permiten, se prevé la realización de ceremonias religiosas el domingo como parte de la celebración.

El desfile forma parte de un festival de tres días en Lanxang Village, una comunidad laosiana cercana a New Iberia, que cada año congrega a miles de personas en torno a actividades culturales, gastronomía, música en vivo y eventos familiares en los alrededores del templo budista Wat Thammarattanaram.

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El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, también se pronunció sobre el incidente. “Sharon y yo oramos por todos los afectados y agradecemos a los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar”, expresó.