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Blu Radio  / Mundo  / Vehículo arrolla a multitud en desfile del Año Nuevo Lao en Luisiana y deja 15 heridos

Vehículo arrolla a multitud en desfile del Año Nuevo Lao en Luisiana y deja 15 heridos

Autoridades descartan, de forma preliminar, un acto intencional en el incidente ocurrido durante una celebración asiática en el sur del estado.

arrolla a multitud en desfile del Año Nuevo Lao en Luisiana.jpg
Vehículo irrumpe en desfile del Año Nuevo Lao en Luisiana.
Fotos: captura de video en X, @newsnoteworthy.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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