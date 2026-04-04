Santa Fe deja escapar la victoria y empata 2-2 con Tolima en Ibagué

Empate con sabor a derrota para Independiente Santa Fe. El equipo capitalino igualó 2-2 frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en partido aplazado de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026. El resultado dejó comprometidas las opciones del conjunto bogotano de ingresar al grupo de los ocho.

El marcador se abrió temprano, al minuto 5, cuando Jerson González aprovechó un error defensivo para adelantar al equipo local. La jugada derivó en una decisión poco habitual del técnico Pablo Repetto, quien sustituyó a Mateo Puerta apenas al minuto 12 tras un cruce en la zona técnica; el jugador se retiró directamente al camerino.

Santa Fe reaccionó antes del descanso y logró remontar con anotaciones de Hugo Rodallega y Omar Frasica, mostrando eficacia ofensiva en el cierre del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto visitante perdió control del partido y permitió la igualdad.

⏱️90+’ ¡Termina el partido en el Manuel Murillo Toro de Ibagué 🏟️!



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El 2-2 definitivo llegó al minuto 74 con un remate de media distancia de Juan Pablo Torres, que devolvió la esperanza al equipo tolimense. En el tiempo de adición, el VAR anuló un gol de Alexis Zapata por fuera de lugar, lo que evitó el triunfo del cuadro cardenal.



Con este resultado, Santa Fe queda en la casilla 12 con 19 puntos y se complica en la lucha por la clasificación, mientras que Tolima se mantiene en la parte alta de la tabla, en la tercera posición con 27 unidades.

98' ⏱️ Finaliza el partido en Ibagué🫱🏼‍🫲🏽🔥



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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido entre Santa Fe y Tolima