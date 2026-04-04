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Blu Radio  / Deportes  / Santa Fe deja escapar la victoria y empata 2-2 con Tolima en Ibagué

Santa Fe deja escapar la victoria y empata 2-2 con Tolima en Ibagué

Santa Fe reaccionó antes del descanso y logró remontar con anotaciones de Hugo Rodallega y Omar Frasica, mostrando eficacia ofensiva en el cierre del primer tiempo.

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