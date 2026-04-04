Momento exacto en que conductor de tractomula adelanta de manera imprudente: "Casi chocan"

En los últimos días, las vías del país han sido escenario de terribles accidentes de tránsito que han dejado víctimas fatales y múltiples familias afectadas. Estos hechos han puesto los ojos de las autoridades en la imprudencia y la falta de responsabilidad de algunos conductores, especialmente en carreteras donde el riesgo es aún mayor.

A esta preocupante situación se suma un caso reciente que evidencia el peligro constante al que están expuestos los usuarios de las vías.

Una tractomula, que se movilizaba por una vía de Colombia, con placas TRH 707, fue vista adelantando varios vehículos en un tramo de doble línea y en descenso, una maniobra altamente peligrosa y prohibida, según las normas de tránsito.

Por fortuna, el conductor, que también se disponía a pasar a otro vehículo de carga, logró maniobrar a tiempo para evitar un accidente que pudo haber terminado en tragedia, pues casi terminan chocando de frente.



El conductor que iba por su carril decidió frenar a penas vio que la tractomula se acercaba a gran velocidad.



Video del momento en que conductor adelanta de manera imprudente

El video de la imprudencia rápidamente se volvió viral en redes sociales. Muchos comentaron que este tipo de comportamientos irresponsables no solo ponen en riesgo la vida de quien los lleva a cabo, sino también la de todos los demás conductores.

Otros, hicieron un llamado urgente a la prudencia y manifestaron que las vías nacionales no son solo de los vehículos de carga. “Casi chocan. De milagro pudo frenar”, se lee en uno de los comentarios; además, pidieron mayor conciencia en carretera.

Por su parte, las autoridades invitaron a todos los conductores a conducir con responsabilidad, pues eso puede marcar la diferencia entre llegar a casa o convertirse en una cifra más de los accidentes viales. "Mucho cuidado en las vías: la imprudencia sigue siendo una amenaza latente".

#Movilidad / una tractomula de placa TRH 707 adelantando varios vehículos en doble línea y de bajada, de milagro pude maniobrar para evitar un accidente, tengan mucho cuidado en las vías, mucho imprudente suelto pic.twitter.com/J8U3JrrIZw — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 2, 2026