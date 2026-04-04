En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Momento exacto en que conductor de tractomula adelanta de manera imprudente: "Casi chocan"

Momento exacto en que conductor de tractomula adelanta de manera imprudente: "Casi chocan"

Una tractomula, que se movilizaba por una vía de Colombia, fue vista adelantando varios vehículos en un tramo de doble línea y en descenso, una maniobra altamente peligrosa y prohibida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad