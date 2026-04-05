Lotería de Boyacá hoy, resultados del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

La Lotería de Boyacá ya celebró su sorteo número 4618, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 4 de abril de 2026 es el 9933 de la serie 234. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 4 de abril de 2026 es el 9933 de la serie 234.

Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 4 de abril de 2026

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:



Seco de $1.000 millones

Número 4292 – Serie 111

Seco de $400 millones

Número 9299 – Serie 272

Seco de $300 millones

Número 0997 – Serie 359

Seco de $100 millones

Número 9268 – Serie 314

Secos de $50 millones

Número 7135 – Serie 429

Número 5089 – Serie 280

Número 8061 – Serie 024

Número 3694 – Serie 334

Secos de $20 millones

Número 9549 – Serie 295

Número 8419 – Serie 251

Número 2449 – Serie 143

Número 8661 – Serie 373

Número 5781 – Serie 125

Número 3427 – Serie 131

Número 6866 – Serie 295

Número 7733 – Serie 283

Número 3925 – Serie 457

Número 1756 – Serie 027

Número 1158 – Serie 366

Número 0254 – Serie 042

Número 7076 – Serie 072

Número 8783 – Serie 287

Número 6244 – Serie 329

Secos de $10 millones

Número 0240 – Serie 078

Número 0276 – Serie 129

Número 0372 – Serie 291

Número 0547 – Serie 217

Número 0712 – Serie 160

Número 0769 – Serie 042

Número 1409 – Serie 297

Número 1436 – Serie 237

Número 2581 – Serie 197

Número 3029 – Serie 034

Número 3692 – Serie 427

Número 3715 – Serie 019

Número 3852 – Serie 204

Número 4046 – Serie 034

Número 4324 – Serie 055

Número 5015 – Serie 175

Número 5463 – Serie 469

Número 5493 – Serie 279

Número 5700 – Serie 443

Número 5882 – Serie 040

Número 6035 – Serie 283

Número 6181 – Serie 359

Número 6241 – Serie 218

Número 6352 – Serie 245

Número 6460 – Serie 418

Número 6780 – Serie 029

Número 6989 – Serie 209

Número 7322 – Serie 124

Número 7329 – Serie 332

Número 7546 – Serie 304

Número 7602 – Serie 092

Número 7642 – Serie 176

Número 7848 – Serie 137

Número 8474 – Serie 266

Número 9662 – Serie 064

Número 9894 – Serie 425

La siguiente imagen fue publicada por la Lotería de Boyacá en sus redes sociales y se publica para reconfirmar su premio en caso de que haya resultado ganador.