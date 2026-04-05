Lotería de Boyacá hoy, resultados del último sorteo hoy, sábado 4 de abril de 2026

La Lotería de Boyacá ya celebró su sorteo número 4618, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 4 de abril de 2026 es el 9933 de la serie 234. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!
Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 4 de abril de 2026
A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:
Seco de $1.000 millones
Número 4292 – Serie 111
Seco de $400 millones
Número 9299 – Serie 272
Seco de $300 millones
Número 0997 – Serie 359
Seco de $100 millones
Número 9268 – Serie 314
Secos de $50 millones
Número 7135 – Serie 429
Número 5089 – Serie 280
Número 8061 – Serie 024
Número 3694 – Serie 334
Secos de $20 millones
Número 9549 – Serie 295
Número 8419 – Serie 251
Número 2449 – Serie 143
Número 8661 – Serie 373
Número 5781 – Serie 125
Número 3427 – Serie 131
Número 6866 – Serie 295
Número 7733 – Serie 283
Número 3925 – Serie 457
Número 1756 – Serie 027
Número 1158 – Serie 366
Número 0254 – Serie 042
Número 7076 – Serie 072
Número 8783 – Serie 287
Número 6244 – Serie 329
Secos de $10 millones
Número 0240 – Serie 078
Número 0276 – Serie 129
Número 0372 – Serie 291
Número 0547 – Serie 217
Número 0712 – Serie 160
Número 0769 – Serie 042
Número 1409 – Serie 297
Número 1436 – Serie 237
Número 2581 – Serie 197
Número 3029 – Serie 034
Número 3692 – Serie 427
Número 3715 – Serie 019
Número 3852 – Serie 204
Número 4046 – Serie 034
Número 4324 – Serie 055
Número 5015 – Serie 175
Número 5463 – Serie 469
Número 5493 – Serie 279
Número 5700 – Serie 443
Número 5882 – Serie 040
Número 6035 – Serie 283
Número 6181 – Serie 359
Número 6241 – Serie 218
Número 6352 – Serie 245
Número 6460 – Serie 418
Número 6780 – Serie 029
Número 6989 – Serie 209
Número 7322 – Serie 124
Número 7329 – Serie 332
Número 7546 – Serie 304
Número 7602 – Serie 092
Número 7642 – Serie 176
Número 7848 – Serie 137
Número 8474 – Serie 266
Número 9662 – Serie 064
Número 9894 – Serie 425
La siguiente imagen fue publicada por la Lotería de Boyacá en sus redes sociales y se publica para reconfirmar su premio en caso de que haya resultado ganador.