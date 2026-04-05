Resultados lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Baloto: sorteos hoy 4 de abril de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los principales sorteos de lotería en Colombia se realizaron este sábado 4 de abril de 2026 y dejaron nuevos ganadores en diferentes regiones del país. Entre los resultados más esperados estuvieron los del Baloto y Baloto Revancha, así como los sorteos de la Lotería de Medellín, Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, que repartieron premios millonarios. A continuación, el detalle de los números ganadores y los principales premios entregados durante la jornada.
La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4618, cuyo premio mayor asciende a $15.000 millones. El número ganador del premio mayor fue
9933 – Serie 234
Entre los premios adicionales se encuentran:
También se entregaron cuatro secos de $50 millones, quince secos de $20 millones y 36 secos de $10 millones, que hacen parte de la estructura de premios del sorteo.
|Premio
|Número
|Serie
|Premio Mayor
|9933
|234
|Seco $1.000 Millones
|4292
|111
|Seco $400 Millones
|9299
|272
|Seco $300 Millones
|0997
|359
|Seco $100 Millones
|9268
|314
|Seco $50 Millones
|7135
|429
|Seco $50 Millones
|5089
|280
|Seco $50 Millones
|8061
|024
|Seco $50 Millones
|3694
|334
|Seco $20 Millones
|9549
|295
|Seco $20 Millones
|8419
|251
|Seco $20 Millones
|2449
|143
|Seco $20 Millones
|8661
|373
|Seco $20 Millones
|5781
|125
|Seco $20 Millones
|3427
|131
|Seco $20 Millones
|6866
|295
|Seco $20 Millones
|7733
|283
|Seco $20 Millones
|3925
|457
|Seco $20 Millones
|1756
|027
|Seco $20 Millones
|1158
|366
|Seco $20 Millones
|0254
|042
|Seco $20 Millones
|7076
|072
|Seco $20 Millones
|8783
|287
|Seco $20 Millones
|6244
|329
|Seco $10 Millones
|0240
|078
|Seco $10 Millones
|0276
|129
|Seco $10 Millones
|0372
|291
|Seco $10 Millones
|0547
|217
|Seco $10 Millones
|0712
|160
|Seco $10 Millones
|0769
|042
|Seco $10 Millones
|1409
|297
|Seco $10 Millones
|1436
|237
|Seco $10 Millones
|2581
|197
|Seco $10 Millones
|3029
|034
|Seco $10 Millones
|3692
|427
|Seco $10 Millones
|3715
|019
|Seco $10 Millones
|3852
|204
|Seco $10 Millones
|4046
|034
|Seco $10 Millones
|4324
|055
|Seco $10 Millones
|5015
|175
|Seco $10 Millones
|5463
|469
|Seco $10 Millones
|5493
|279
|Seco $10 Millones
|5700
|443
|Seco $10 Millones
|5882
|040
|Seco $10 Millones
|6035
|283
|Seco $10 Millones
|6181
|359
|Seco $10 Millones
|6241
|218
|Seco $10 Millones
|6352
|245
|Seco $10 Millones
|6460
|418
|Seco $10 Millones
|6780
|029
|Seco $10 Millones
|6989
|209
|Seco $10 Millones
|7322
|124
|Seco $10 Millones
|7329
|332
|Seco $10 Millones
|7546
|304
|Seco $10 Millones
|7602
|092
|Seco $10 Millones
|7642
|176
|Seco $10 Millones
|7848
|137
|Seco $10 Millones
|8474
|266
|Seco $10 Millones
|9662
|064
|Seco $10 Millones
|9894
|425
En el sorteo 2.639 del Baloto, realizado el sábado 4 de abril de 2026, los números ganadores fueron: 04 – 13 – 19 – 31 – 40 Superbalota: 09
De acuerdo con los resultados oficiales, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado sigue creciendo. El nuevo acumulado del Baloto quedó en $30.800 millones, que se jugarán en el próximo sorteo programado para el lunes 6 de abril.
En este sorteo se registraron 24.967 ganadores en diferentes categorías, con una premiación total de $186.437.550.
Publicidad
En el mismo sorteo, el juego Revancha dejó los siguientes números ganadores: 02 – 15 – 16 – 18 – 35 Superbalota: 06
Al igual que en el Baloto principal, no hubo ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado para el próximo sorteo llegó a $19.900 millones. El juego registró 19.422 ganadores en diferentes categorías, con una premiación total de $78.695.950.
La Lotería de Medellín, que se juega los viernes, realizó el sorteo 4829 con un premio mayor de $16.000 millones. El número ganador fue: 9656 – Serie 364
Publicidad
Estos premios hacen parte de la estructura tradicional de esta lotería, que distribuye múltiples incentivos económicos adicionales al premio principal.
La Lotería del Cauca celebró el sorteo número 2605 con un premio mayor de $8.000 millones. El número ganador fue 6281 – Serie 108
El premio mayor fue despachado a la ciudad de Popayán.
Entre los premios adicionales del sorteo se destacan:
Además, la lotería entregó 29 secos de $10 millones, distribuidos en diferentes números y series.
Los jugadores que participan en estos juegos de azar podrán intentar nuevamente en los próximos sorteos. En el caso del Baloto, el acumulado seguirá creciendo y el próximo sorteo se realizará el lunes 6 de abril de 2026, con un premio que supera los $30.800 millones. Mientras tanto, las loterías tradicionales continúan con sus sorteos semanales, que siguen siendo una de las principales modalidades de juego en Colombia y que aportan recursos importantes para el sector salud en el país.