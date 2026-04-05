Resultados lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Baloto: sorteos hoy 4 de abril de 2026

Los principales sorteos de lotería en Colombia se realizaron este sábado 4 de abril de 2026 y dejaron nuevos ganadores en diferentes regiones del país. Entre los resultados más esperados estuvieron los del Baloto y Baloto Revancha, así como los sorteos de la Lotería de Medellín, Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, que repartieron premios millonarios. A continuación, el detalle de los números ganadores y los principales premios entregados durante la jornada.

Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4618, cuyo premio mayor asciende a $15.000 millones. El número ganador del premio mayor fue

9933 – Serie 234

Entre los premios adicionales se encuentran:

Seco de $1.000 millones: número 4292 – serie 111

Seco de $400 millones: número 9299 – serie 272

Seco de $300 millones: número 0997 – serie 359

Seco de $100 millones: número 9268 – serie 314

También se entregaron cuatro secos de $50 millones, quince secos de $20 millones y 36 secos de $10 millones, que hacen parte de la estructura de premios del sorteo.



Premio Número Serie Premio Mayor 9933 234 Seco $1.000 Millones 4292 111 Seco $400 Millones 9299 272 Seco $300 Millones 0997 359 Seco $100 Millones 9268 314 Seco $50 Millones 7135 429 Seco $50 Millones 5089 280 Seco $50 Millones 8061 024 Seco $50 Millones 3694 334 Seco $20 Millones 9549 295 Seco $20 Millones 8419 251 Seco $20 Millones 2449 143 Seco $20 Millones 8661 373 Seco $20 Millones 5781 125 Seco $20 Millones 3427 131 Seco $20 Millones 6866 295 Seco $20 Millones 7733 283 Seco $20 Millones 3925 457 Seco $20 Millones 1756 027 Seco $20 Millones 1158 366 Seco $20 Millones 0254 042 Seco $20 Millones 7076 072 Seco $20 Millones 8783 287 Seco $20 Millones 6244 329 Seco $10 Millones 0240 078 Seco $10 Millones 0276 129 Seco $10 Millones 0372 291 Seco $10 Millones 0547 217 Seco $10 Millones 0712 160 Seco $10 Millones 0769 042 Seco $10 Millones 1409 297 Seco $10 Millones 1436 237 Seco $10 Millones 2581 197 Seco $10 Millones 3029 034 Seco $10 Millones 3692 427 Seco $10 Millones 3715 019 Seco $10 Millones 3852 204 Seco $10 Millones 4046 034 Seco $10 Millones 4324 055 Seco $10 Millones 5015 175 Seco $10 Millones 5463 469 Seco $10 Millones 5493 279 Seco $10 Millones 5700 443 Seco $10 Millones 5882 040 Seco $10 Millones 6035 283 Seco $10 Millones 6181 359 Seco $10 Millones 6241 218 Seco $10 Millones 6352 245 Seco $10 Millones 6460 418 Seco $10 Millones 6780 029 Seco $10 Millones 6989 209 Seco $10 Millones 7322 124 Seco $10 Millones 7329 332 Seco $10 Millones 7546 304 Seco $10 Millones 7602 092 Seco $10 Millones 7642 176 Seco $10 Millones 7848 137 Seco $10 Millones 8474 266 Seco $10 Millones 9662 064 Seco $10 Millones 9894 425

Resultados del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo 2.639 del Baloto, realizado el sábado 4 de abril de 2026, los números ganadores fueron: 04 – 13 – 19 – 31 – 40 Superbalota: 09



De acuerdo con los resultados oficiales, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado sigue creciendo. El nuevo acumulado del Baloto quedó en $30.800 millones, que se jugarán en el próximo sorteo programado para el lunes 6 de abril.

En este sorteo se registraron 24.967 ganadores en diferentes categorías, con una premiación total de $186.437.550.

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Resultados del Baloto Revancha

En el mismo sorteo, el juego Revancha dejó los siguientes números ganadores: 02 – 15 – 16 – 18 – 35 Superbalota: 06

Al igual que en el Baloto principal, no hubo ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado para el próximo sorteo llegó a $19.900 millones. El juego registró 19.422 ganadores en diferentes categorías, con una premiación total de $78.695.950.

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Resultados de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín, que se juega los viernes, realizó el sorteo 4829 con un premio mayor de $16.000 millones. El número ganador fue: 9656 – Serie 364

Lotería de Medellín Semana Santa

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Estos premios hacen parte de la estructura tradicional de esta lotería, que distribuye múltiples incentivos económicos adicionales al premio principal.

Resultados de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca celebró el sorteo número 2605 con un premio mayor de $8.000 millones. El número ganador fue 6281 – Serie 108

El premio mayor fue despachado a la ciudad de Popayán.

Entre los premios adicionales del sorteo se destacan:

Seco de $300 millones: número 6329 – serie 303

número 6329 – serie 303 Seco de $200 millones: número 3481 – serie 047

número 3481 – serie 047 Dos secos de $100 millones: 9839 serie 210 y 1817 serie 248

9839 serie 210 y 1817 serie 248 Tres secos de $50 millones, entre ellos el número 9328 serie 033

Además, la lotería entregó 29 secos de $10 millones, distribuidos en diferentes números y series.

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Próximos sorteos

Los jugadores que participan en estos juegos de azar podrán intentar nuevamente en los próximos sorteos. En el caso del Baloto, el acumulado seguirá creciendo y el próximo sorteo se realizará el lunes 6 de abril de 2026, con un premio que supera los $30.800 millones. Mientras tanto, las loterías tradicionales continúan con sus sorteos semanales, que siguen siendo una de las principales modalidades de juego en Colombia y que aportan recursos importantes para el sector salud en el país.

