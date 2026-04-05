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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Baloto: sorteos hoy 4 de abril de 2026

Resultados lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Baloto: sorteos hoy 4 de abril de 2026

Los sorteos del sábado 4 de abril dejaron millonarios premios en varias loterías del país. Conozca los números ganadores de Baloto, Revancha, Medellín, Boyacá y Cauca.

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