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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Barrancabermeja, en alerta por colapso en servicios de urgencias tras ola de accidentes viales

Barrancabermeja, en alerta por colapso en servicios de urgencias tras ola de accidentes viales

La alta accidentalidad deja 4 muertos en abril y mantiene al límite la capacidad hospitalaria, con pacientes remitidos a otras ciudades del país, dado que Santander registra alta demanda en atención

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