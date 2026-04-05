Barrancabermeja, en alerta por colapso en servicios de urgencias tras ola de accidentes viales

Barrancabermeja enfrenta una preocupante situación en materia de seguridad vial y capacidad hospitalaria. En lo corrido del mes de abril, ya se han registrado 22 accidentes de tránsito que dejan un saldo de cuatro personas fallecidas, según reportes de las autoridades.

Las principales causas de estos siniestros están relacionadas con imprudencias viales como conducir sin casco, manejar bajo los efectos del alcohol y el irrespeto a las normas de tránsito, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias.

Barrancabermeja, en alerta por colapso en urgencias. La alta accidentalidad y enfermedades tienen hospitales al límite, con pacientes a la espera de remisión hacia Valledupar y Barranquilla. La red hospitalaria está en alerta amarilla y Santander registra alta demanda en atención pic.twitter.com/wgRMquNyvj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 5, 2026

Esta situación ha derivado en una alta ocupación en los centros asistenciales del distrito, generando demoras en la atención y en la remisión de pacientes que requieren servicios de mayor complejidad.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, advirtió que el sistema enfrenta una alta demanda, especialmente por casos derivados de accidentes de tránsito. Indicó además que algunos pacientes han tenido que ser remitidos a otras ciudades ante la falta de capacidad instalada.



“Es importante enviar un mensaje a la ciudadanía para priorizar el autocuidado, la convivencia pacífica y evitar conductas que pongan en riesgo la vida, ya que esto está impactando directamente la red hospitalaria”, señaló el funcionario.

El Hospital Internacional de Colombia sede Piedecuesta en Santander, puso en marcha medidas especiales para mantener la atención en urgencias, luego de enfrentar una ocupación que llegó a triplicar su capacidad en más de un 300% y que obligó a restringir el ingreso de nuevos pacientes. La institución indicó que continúa prestando servicios bajo criterios de priorización para los casos más graves y reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir de manera responsable a la red hospitalaria, con el fin de evitar una mayor congestión.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la responsabilidad en las vías, con el fin de reducir la accidentalidad y evitar que continúe aumentando la presión sobre el sistema de salud en Barrancabermeja y el departamento de Santander, y priorizar los cuidados para evitar congestión innecesaria en la red hospitalaria.