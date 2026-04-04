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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Barrancabermeja, el municipio con más muertes en vías durante Semana Santa en Santander

Barrancabermeja, el municipio con más muertes en vías durante Semana Santa en Santander

Cuatro personas han fallecido en siniestros viales en solo tres días del mes de abril. Autoridades alertan por el aumento de la siniestralidad y las imprudencias en las vías, que cobra vidas en la región .

Foto referencia en accidentes de tránsito en Barrancabermeja
Imágenes de las autoridades. Foto referencia en accidentes de tránsito en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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