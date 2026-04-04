Barrancabermeja, el municipio con más muertes en vías durante Semana Santa en Santander

Barrancabermeja encabeza las cifras de siniestralidad vial en Santander durante esta Semana Santa, con cuatro personas fallecidas en tan solo tres días, entre el Jueves Santo al Sábado Santo

El panorama preocupa a las autoridades, por el incremento sostenido de muertes en las vías, mientras que en 2025, el departamento registró 416 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Santander, una cifra que encendió las alertas entre organismos de seguridad, para el 2026, la situación no mejora.

Según el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la mortalidad por siniestros viales muestra un aumento significativo, al pasar de una muerte en enero de 2025, a siete para el año 2026, evidenciando una preocupante tendencia al alza.

A esto se suma que, en los primeros días de abril, ya se reportan cuatro muertes por accidentes de tránsito, lo que eleva a la fecha a 18 las víctimas fatales en lo corrido del año en Barrancabermeja en accidentes de tránsito en el Puerto Petrolero.



Entre los hechos más graves está el registrado en la vía hacia el corregimiento El Centro, donde un choque entre una camioneta y un automóvil dejó dos personas muertas y tres heridas., según el informe oficial, el conductor de la camioneta presentaba grado 2 de embriaguez, e invadió el carril del otro vehículo que era manejado por un Policía.

Otro accidente fatal ocurrió el 4 de abril en la calle 71 con carrera 32, en el barrio La Floresta, donde colisionaron dos motociclistas, uno de ellos falleció en el lugar, mientras el otro permanece con graves lesiones, uno de los conductores omitió la señal de pare y semaforo en rojo.

Asimismo, el pasado primero de abril, en el sector El Refugio, un motociclista menor de edad arrolló a un adulto mayor, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades han reiterado que estas tragedias están relacionadas con conductas de alto riesgo como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no usar elementos de protección, desobedecer las señales de tránsito y poner en riesgo sobretodo a menores de edad.

El director de Tránsito de Barrancabermeja, César Guzmán, advirtió que “las imprudencias han cobrado vidas en la región, es lamentable que en tan solo tres días de abril ya se registren cuatro muertes por siniestralidad vial, las mayores imprudencias se registran en motocicleta, las personas conducen incluso sin casco y arriesgando vidas de niños”.

Ante este panorama, la Alcaldía Distrital y las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para respetar las normas y priorizar la vida, con el fin de frenar el aumento de víctimas en las vías del distrito