En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Condenan a hombre por matar a golpes a su esposa: su mamá fue cómplice; destruyó pruebas

Condenan a hombre por matar a golpes a su esposa: su mamá fue cómplice; destruyó pruebas

La Policía informó de que la víctima, de 25 años, había muerto por una lesión craneoencefálica causada por un traumatismo contundente.

Condenan a hombre por matar a su esposa
Ejecutan a hombre por matar a su esposa
Foto: AFP, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad