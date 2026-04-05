Condenan a hombre por matar a golpes a su esposa: su mamá fue cómplice; destruyó pruebas

China ejecutó a un hombre condenado por matar a golpes a su esposa en la provincia septentrional de Hebei, informó este viernes la revista China News Weekly, que citó al abogado de la familia de la víctima.

Según esa publicación, el condenado, identificado como Jin Hao, fue ejecutado recientemente mediante un método no especificado tras ser sentenciado a muerte por la Justicia china por el homicidio de su mujer, de apellido Liu.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ambos se habían casado en mayo de 2021 y la agresión mortal se produjo la noche del 21 de agosto de 2025, después de que Liu descubriera que Jin, que estaba ebrio, había enviado mensajes "insinuantes" a otra persona.

La discusión derivó en una primera agresión. El escrito añade que, tras informar Liu a la madre de Jin de lo sucedido, el padre del acusado telefoneó a su hijo para reprenderlo, pero este reanudó poco después la agresión.



Denuncia violencia intrafamiliar Imagen tomada del Congreso de la República

En la madrugada del día siguiente, los padres de Jin acudieron al domicilio, pero él les aseguró que su esposa "ya estaba dormida" e impidió que entraran.

Tras marcharse estos unos quince minutos después, el acusado no pidió asistencia médica y regresó al dormitorio a descansar.

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Por la mañana Jin llamó a emergencias al comprobar que el corazón de la mujer ya no latía, pero el personal sanitario solo pudo certificar su muerte.

Tres días después, la Policía local informó de que la víctima, de 25 años, había muerto por una lesión craneoencefálica causada por un traumatismo contundente, y de la detención de Jin, de 26 años en ese momento.

La madre del acusado también fue arrestada y declarada culpable de complicidad del delito de destrucción de pruebas y condenada a dos años y dos meses de prisión.

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