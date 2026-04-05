En riesgo 130 personas por grietas y daños en viviendas en el barrio Kennedy de Bucaramanga

Hay preocupación entre los habitantes del barrio Kennedy, en Bucaramanga, tras las afectaciones que han sufrido varias viviendas por las recientes lluvias y, según denuncian, por obras de alcantarillado ejecutadas en el sector.

Luego de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Bucaramanga realizó una nueva visita técnica al sector, donde se caracterizaron cerca de 45 núcleos familiares, que representan a más de 133 personas, con el fin de identificar condiciones de riesgo y definir acciones preventivas.

Didi Augusto Rodríguez León, director de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, señaló: "Se mantiene monitoreo permanente en la zona, evaluando el estado estructural de las viviendas y priorizando medidas para proteger la vida de los habitantes, por lo que reforzamos la presencia institucional y el acompañamiento técnico y social en el sector".

La Alcaldía de Bucaramanga advierte que podrían colapsar 45 viviendas en el barrio Kennedy que presentan grietas por filtración de agua del sistema de alcantarillado que provocó un movimiento en masa. "Evaluamos una evacuación preventiva", dijo Didier Rodríguez #VocesySonidos pic.twitter.com/enwVqFJoZJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 4, 2026

Sin embargo, la comunidad asegura que la situación es crítica y que no han recibido soluciones de fondo. Arnulfo Quintero afirmó que, tras las intervenciones de alcantarillado, varias viviendas presentan grietas severas. “Hay casas completamente dañadas, incluso mi apartamento se partió. Nos dicen que desalojemos, pero no hay soluciones reales”, expresó.



Por su parte, Carolina León relató que en su vivienda, donde habitan ocho personas, en su mayoría adultos mayores, los daños comenzaron desde enero. “Se están partiendo las paredes, el piso se levanta y en algunas zonas brota agua desde el suelo. Esto empezó después de la obra de alcantarillado que terminó este año. Mi papá es una persona con discapacidad y esta situación lo está afectando gravemente”, denunció.

Los residentes también aseguran que, pese a las recomendaciones de evacuación, no cuentan con alternativas como subsidios de arriendo o reubicación, lo que agrava la incertidumbre en la comunidad.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación que represente peligro y a adoptar medidas de autocuidado, mientras continúan las evaluaciones técnicas en la zona.

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La Alcaldía anunció que seguirá con el seguimiento en el barrio Kennedy, buscando mitigar los riesgos y evitar emergencias mayores en este sector de la ciudad.