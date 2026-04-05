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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / En riesgo 130 personas por grietas y daños en viviendas en el barrio Kennedy de Bucaramanga

En riesgo 130 personas por grietas y daños en viviendas en el barrio Kennedy de Bucaramanga

Habitantes denuncian grietas, filtraciones de agua y pisos levantados tras lluvias y obras de alcantarillado en el sector, mientras autoridades adelantan visitas técnicas y piden evacuación de las familias antes de que ocurra una tragedia.

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