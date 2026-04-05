Grupo delincuencial en Medellín estaría usando 'centro de monitoreo' para coordinar acciones

En alerta están las autoridades de seguridad de Medellín tras una grave denuncia que la concejal Claudia Carrasquilla hizo sobre el modus operandi de una estructura criminal que opera en la comuna Doce de Octubre, noroccidente de la ciudad.

Se trata del grupo de delincuencia organizada conocido como El Polvorín, conformado, según la corporada, por al menos 60 personas dedicadas a diferentes labores.

En su denuncia Carrasquilla mencionó asuntos como la extorsión, venta de estupefacientes, amenazas a residentes e incluso a funcionarios públicos. Sin embargo, uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la forma de coordinar y proteger sus acciones delictivas.

El Polvorín contaría con un sofisticado sistema de cámaras de vigilancia ubicados en sitios estratégicos como postes de energía y pisos altos de viviendas para monitorear sus acciones, pero también advertir la llegada de la fuerza pública.



La concejal Carrasquilla denunció que los equipos que conforman el sofisticado ‘centro de monitoreo’ incluso habrían sido gestionados por una integrante de la Junta de Acción Comunal con recursos públicos del Presupuesto Participativo.

"En su casa tiene todas las pantallas desde donde hace el control y el monitoreo, como si fuera una empresa de vigilancia, pero en este caso es una empresa de delincuencia, y ella es la que maneja y le avisa a cada uno de los integrantes cuando llegan las autoridades o se va a hacer algún procedimiento", dijo.

Entre los integrantes del grupo delincuencial la concejal mencionó a alias como ‘El Zurdo’, ‘Carlanga’, ‘Loco Faber’, ‘Andrey’, ‘Manilas’ y ‘Víctor’, enfocados en roles como la coordinación de plazas de vicio móviles y el cobro de cuotas a comerciantes y residentes por el parqueo de vehículos y el concepto de ‘vigilancia’.

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Las denuncias ante la Fiscalía sobre estas acciones ya han permitido la captura de personajes como alias ‘La Bestia’, un hombre que según Carrasquilla, portaba uniformes de funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y en el territorio se encargaba de informar a través de un sistema radio sobre la presencia de autoridades.