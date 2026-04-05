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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grupo delincuencial en Medellín estaría usando 'centro de monitoreo' para coordinar acciones

Grupo delincuencial en Medellín estaría usando 'centro de monitoreo' para coordinar acciones

Denuncias por parte de una concejal de la ciudad indican que dispositivos tecnológicos se habrían adquirido con recursos públicos mediante gestión de una integrante de la Acción Comunal.

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