En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander: una estaba dentro de un vehículo

Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander: una estaba dentro de un vehículo

Rescataron una boa constrictor en el motor de un carro y otra serpiente en una vivienda rural.

Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander.jpg
Imagen del Cuerpo de Bomberos de Barichara. Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad