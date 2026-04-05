Serpientes sorprendieron a viajeros en Santander: una estaba dentro de un vehículo

Momentos de sorpresa y tensión vivieron viajeros en Santander luego del hallazgo de una serpiente dentro de un vehículo en el sector conocido como La Colombiana, en jurisdicción de Barichara.

El caso se registró en horas de la noche, cuando unidades de emergencia acudieron al lugar tras el reporte de una boa constrictor que se encontraba al interior del compartimiento del motor de un automóvil. Los organismos de socorro realizaron las maniobras necesarias para extraer al animal de forma segura, logrando su rescate sin que resultara herido.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, Marcos Angarita, relató que uno de los casos ocurrió cuando una pareja de visitantes encontró una serpiente dentro de su vehículo.

“Ellos se habían bajado y, cuando intentaron encender el carro nuevamente, vieron la cola del animal, se asustaron y decidieron llamar a los bomberos. Tuvieron que esperar mientras verificábamos la situación”, explicó. Agregó que un hecho similar se presentó en una habitación de un hotel del municipio, donde, debido a las amplias zonas verdes, una serpiente de gran tamaño ingresó al cuarto, generando alarma entre los huéspedes.



En otro hecho similar, en la vereda Guayabal, también fue necesaria la intervención de los organismos de emergencia para rescatar una serpiente tipo falsa coral que había ingresado a una vivienda, generando preocupación entre sus habitantes.

Los ejemplares fueron trasladados a la estación de bomberos, donde quedaron bajo resguardo temporal mientras se coordina su entrega a la autoridad ambiental competente para su posterior liberación en su hábitat natural.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad y a los turistas a mantener la calma ante este tipo de situaciones y evitar manipular fauna silvestre, reiterando la importancia de reportar estos casos a los organismos de socorro para una atención segura tanto para las personas como para los animales.