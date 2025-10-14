En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / La insólita denuncia de un hombre: asegura que su esposa se convierte en serpiente

La insólita denuncia de un hombre: asegura que su esposa se convierte en serpiente

El denunciante asegura que ha llevado el caso a las autoridades, quienes, según él, no se toman en serio su situación.

Foto: generada con Image Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Una insólita historia tomó revuelo en la India y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y es que un hombre, residente del distrito de Sitapur, aseguró ante un magistrado local que su esposa se transforma en una “nagin”, una mujer-serpiente mítica, cada vez que anochece.

Se trata de Meraj, del tehsil de Mahmudabad, quien compartió que su esposa, Nasimun, tiene comportamientos extraños, como los de una serpiente, que lo torturan y le impiden conciliar el sueño cada noche.

El diario The Times of India difundió la noticia del hombre que denunció que, al anochecer, su esposa sisea (el sonido que suelen emitir las serpientes cuando se sienten en peligro), se mueve como serpiente y lo mira de una forma que lo deja "helado", por lo que decidió llevar su caso a las autoridades en busca de ayuda.

Serpiente nagin.
Serpiente mitológica nagin.
Foto: generada con Image Fx

Según contó el hombre, ya había acudido a la Policía, pero ninguna autoridad se tomó en serio su situación, entonces decidió presentar una queja formal durante un evento comunitario llamado Samadhan Diwas, un programa de resolución de problemas del Gobierno, que se lleva a cabo en las zonas rurales para abordar quejas de los ciudadanos y buscar soluciones.

¿Es un tema de salud mental?

El extraño caso fue recibido oficialmente y se ordenó que se realizara una investigación para aclarar los hechos, para que se puedan tomar las medidas que sean necesarias según los hallazgos.

Pese a las múltiples denuncias sin respuesta por parte de Meraj, las autoridades le han contestado que analizarán el caso y, según The Times of India, “el asunto será examinado desde una perspectiva de salud mental”, luego de que las afirmaciones del denunciante fueran calificadas por el propio medio como “insólitas”.

