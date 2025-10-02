¡No era el gato! Serpiente pitón se cuela en una casa mientras su dueña duerme

Un video de seguridad captó el surrealista momento en que una pitón se paseó por la sala de una casa y se acomodó entre las piernas de la dueña, que creyó estar acariciando a su gato. El insólito hecho, registrado el 26 de septiembre, ha causado furor en redes y fue reportado por medios.

Dormir plácidamente en el sofá de la sala suele ser una actividad libre de riesgos, salvo que la pesadilla se materialice en forma de serpiente real. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a una mujer que, sin saberlo, se convirtió en la protagonista de un video viral.

El incidente ocurrió el 26 de septiembre, cuando la cámara de seguridad del hogar registró a una enorme pitón colándose por la vivienda. El reptil, lejos de mostrar agresividad, decidió instalarse con la misma calma con la que un gato se trepa a los pies de su dueño.

La dueña, que en ese momento dormitaba en el sofá, apenas notó un peso extraño en sus piernas. En estado semiconsciente, movió la mano creyendo que era su gato buscando atención. Nada más lejos de la realidad: la compañía improvisada era una pitón de tamaño considerable.



El verdadero susto llegó cuando la mujer se despertó del todo y descubrió lo que había estado descansando a su lado. Para su fortuna, la serpiente ya se encontraba a varios metros y no mostró intención de atacar. Simplemente abandonó la sala como si estuviera haciendo una visita rutinaria.

El episodio ha sido calificado como “de película” por los internautas, que han reaccionado con asombro e incredulidad. La historia no solo revive el clásico miedo a las serpientes, sino que también plantea una duda inquietante: ¿qué tan seguro es dormir con los ojos cerrados cuando la naturaleza decide entrar sin invitación?