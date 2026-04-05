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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades reportan disminución en accidentes y muertes viales durante Semana Santa en Antioquia

Autoridades reportan disminución en accidentes y muertes viales durante Semana Santa en Antioquia

En 21 áreas de control y otras actividades se impusieron más de 460 comparendos durante toda la temporada, que también dejó tres personas fallecidas.

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