Autoridades reportan disminución en accidentes y muertes viales durante Semana Santa en Antioquia

Al cierre de la temporada de Semana Santa, las autoridades en Antioquia entregaron un balance sobre la movilidad y el comportamiento de los viajeros en las principales vías del departamento, donde se registró un alto flujo vehicular acompañado de operativos de control y prevención.

Durante el puente festivo más largo del año, se estimó la circulación de cerca de 1.4 millones de vehículos en los diferentes corredores viales, lo que motivó el despliegue permanente de uniformados en puntos estratégicos.

En total, fueron habilitados 21 cuadrantes viales distribuidos en seis ejes, con especial énfasis en los accesos al Valle de Aburrá, como los tramos de Girardota, Copacabana, el Túnel de Occidente y la variante de Caldas, donde se intensificaron las labores de regulación y vigilancia.

En materia de comportamiento ciudadano, las autoridades reportaron la imposición de 466 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito. Las faltas más frecuentes estuvieron relacionadas con conducir con la licencia vencida, movilizarse en horarios o zonas restringidas y no portar este documento. También se evidenciaron conductas de riesgo como el uso del celular al volante, el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas.



Pese a estas situaciones, el balance en seguridad vial mostró resultados positivos como lo indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

"Logrando una reducción en los indicadores de siniestralidad vial, accidentes de tránsito con una reducción del 13.3%, personas fallecidas con una disminución del 40%, y personas lesionadas con una reducción del 47.8%", indicó.

Para facilitar el ingreso al Valle de Aburrá se habilitaron también dos reversibles en sentido hacia la ciudad de Medellín, en la vía Pacífico 1, en el Suroeste, y en la vía al Túnel de Oriente donde uniformados de la policía junto a 150 agentes de movilidad de Medellín acompañaron el retorno de miles de viajeros a la ciudad.