Ofensiva contra Clan del Golfo y disidencias deja más de 300 capturas en Antioquia a inicios de 2026

En medio del balance de las autoridades de lo que ha sido la lucha contra los grupos armados ilegales durante los tres primeros meses del año, la Cuarta Brigada del Ejército destacó que en los 91 municipios donde concentran sus operativos dejan resultados como 18 combates, 323 capturados, la incautación de 92 armas (largas y cortas) y aproximadamente 7.000 municiones de diferentes calibres.

En la ofensiva contra el Clan del Golfo subrayan que en desarrollo de operaciones militares han sido abatidos cuatro de sus integrantes, 41 más han sido capturados y cuatro se han sometido a la justicia.

Por su parte, contra las disidencias de las Farc de los frentes 18 y 36 se registraron 16 afectaciones, entre las que están 12 personas capturadas, cuatro sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad, a quienes se les restablecieron sus derechos tras haber sido reclutados de manera forzada por estos grupos.

Desde esta división del Ejército destacan la destrucción de 11 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, 25 artefactos explosivos improvisados y 9 depósitos ilegales. También la incautación de 632 kilogramos de clorhidrato de cocaína y marihuana, así como abundantes insumos líquidos y sólidos.



En cuanto a delincuencia común, la cifra es de 232 capturados, mientras que para el caso de la minería ilegal, las tropas lograron la destrucción de 18 puntos de explotación ilícita de yacimientos mineros, la captura de 28 personas, la destrucción de 21 unidades de producción minera, 26 dragas y tres unidades de maquinaria amarilla.

Finalmente, por parte del Gaula Militar Oriente y Valle de Aburrá capturaron 10 personas y lograron la liberación de un comerciante, evitando el pago de más de 34 millones de pesos a grupos ilegales que ejercían intimidaciones y extorsión.