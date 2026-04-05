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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ofensiva contra Clan del Golfo y disidencias deja más de 300 capturas en Antioquia a inicios de 2026

Ofensiva contra Clan del Golfo y disidencias deja más de 300 capturas en Antioquia a inicios de 2026

Según la Cuarta Brigada del Ejército, se han recuperado cuatro menores de edad reclutados forzosamente por estos grupos.

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