Defensoría rechaza asesinato de herido en una ambulancia en Briceño, Antioquia

El asesinato de un hombre dentro de una ambulancia interceptada en la vía entre Yarumal y Briceño el 2 de abril encendió las alarmas sobre la grave situación de orden público en el norte de Antioquia. El hecho, que constituye un ataque directo contra una misión médica, se suma a la reciente escalada de violencia en el municipio.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación y advirtió que lo ocurrido confirma la materialización de los riesgos ya señalados en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y su posterior Oficio de Consumación, emitido en febrero de 2026.

Según la entidad, la interceptación de la ambulancia, que transportaba a una persona herida en un accidente de tránsito, y su posterior asesinato dentro del vehículo podría constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH), dado que la misión médica goza de protección especial bajo los Convenios de Ginebra.

Aunque la Defensoría no reveló el nombre de la víctima de la ambulancia, el hombre asesinado pertenecería al círculo cercano de Neider Yecid Uñates, alias 'Primo gay', jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc, que delinque en la zona.



El homicidio en la ambulancia estaría relacionado con la explosión de una motocicleta con un artefacto explosivo improvisado en el casco urbano de Briceño este 3 de abril debido a la cercanía con 'Primo Gay', que dejó dos uniformados de la Policía Nacional heridos y causó daños en viviendas y locales comerciales.

La Defensoría advirtió que estos episodios no son aislados. Por el contrario, hacen parte de un contexto más amplio en el que se han documentado enfrentamientos armados, uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de personas protegidas, lo que evidencia un agravamiento sostenido del conflicto armado en el territorio.

En su pronunciamiento, la entidad señaló que las acciones de los grupos armados desconocen principios fundamentales del DIH como la distinción, la proporcionalidad y la precaución, exponiendo directamente a la población civil, incluidos niños, niñas, adolescentes y líderes sociales.

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La Defensoría hizo un llamado directo al Clan del Golfo y al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Calarcá', para que respeten de manera estricta e incondicional el derecho internacional humanitario, especialmente la protección de la población civil, la misión médica y los bienes civiles.

Asimismo, instó a las autoridades nacionales y regionales, incluida la Gobernación de Antioquia, la fuerza pública y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a adoptar medidas urgentes para prevenir una crisis humanitaria mayor.

La Defensoría también pidió convocar de manera urgente una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el fin de evaluar la situación en Briceño, coordinar una respuesta estatal articulada y definir mecanismos adicionales de protección.

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En paralelo, ante estos graves hechos en Briceño la Alcaldía mantiene un toque de queda entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el próximo martes 7 de abril, así como ordenó la prohibición de parquear motos en vías públicas y la circulación de estos vehículos con parrillero.

Por su parte la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables del atentado.

