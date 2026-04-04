En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Defensoría rechaza asesinato de herido en una ambulancia en Briceño, Antioquia

Defensoría rechaza asesinato de herido en una ambulancia en Briceño, Antioquia

El homicidio de un hombre en la vía Yarumal - Briceño, que sería cercano a alias 'Primo Gay', estaría relacionado con el atentando a la estación de Policía del Viernes Santo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad